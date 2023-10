Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Sembach

per Mail teilen

Bei einem Arbeitsunfall in Sembach ist am Montag ein 35-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wurde laut Polizei unter einem Gewicht eingeklemmt. Die Ermittlungen laufen.

Nach Angaben der Polizei arbeitete der Mann in Sembach im Kreis Kaiserslautern am Montagmittag an einer Verpackungsmaschine. Dabei sei er unter einem tonnenschweren Gewicht eingeklemmt worden. "Er erlitt schwerste Verletzungen, die zum Tod führten", teilt die Polizei mit.

Polizei ermittelt nach tödlichem Arbeitsunfall bei Kaiserslautern

Die Polizei führt nun ein so genanntes Todesermittlungsverfahren durch. Dabei soll geklärt werden, ob es Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt.