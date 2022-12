per Mail teilen

Auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau waren am Sonntagmorgen Fahrkünste gefragt. Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben Dämmplatten verloren.

Die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern staunte nicht schlecht, als sie das Chaos entdeckte. Auf der A6 in Richtung Mannheim lagen in Höhe Bruchmühlbach-Miesau auf einer Strecke von 150 Meter Reste von Dämmplatten. Bisher steht nur fest: Ein Unbekannter hat diese offenbar am frühen Sonntagmorgen verloren. Ob es sich um einen Lkw oder ein Auto mit Anhänger handelt, kann die Polizei noch nicht sagen.

Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei räumen auf

Die Freiwillige Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau und die Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern entfernten den Großteil des Dämmmaterials. Um die A6 endgültig zu säubern und die Platten zu entsorgen, wurde dann die Autobahnmeisterei in Landstuhl gerufen.

Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht jetzt Verkehrsteilnehmer, die am frühen Sonntagmorgen gesehen haben, wer die Platten verloren hat. Außerdem sollen sich auch diejenigen bei der Polizei melden, die möglicherweise eine oder mehrere der Dämmplatten überfahren haben.