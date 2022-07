Am Donnerstagabend geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Österreich. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Fußballmädchen aus dem Westen der Pfalz verfolgen die Spiele gespannt. Sie sind sich sicher: Deutschland gewinnt!

Die Vorfreude auf das Viertelfinale bei der Fußball-EM ist groß. Darüber sind sich Lilly Weinkauff (neun Jahre), Vivian Thomann (13 Jahre) und Lena Josten (14 Jahre) einig. Die Mädchen spielen alle in der Westpfalz Fußball. Lilly spielt in Thaleischweiler in der Südwestpfalz, Vivian und Lena beim 1. FFCK, dem ersten Frauenfußballverein Kaiserslautern.

Die Mädchen des 1. FFC Kaiserslautern während eines Fußballspiels. Gespannt verfolgen die jungen Frauen die Frauen-Fußball-EM. Viele von ihnen wollen später selbst mal professionelle Fußballspielerinnen werden. privat

Das Zusammenspiel der Frauennationalmannschaft ist beeindruckend

In den EM-Spielen, die die deutsche Nationalmannschaft bisher bestritten hat, hat das Zusammenspiel der deutschen Mannschaft die Nachwuchsfußballerinnen am meisten beeindruckt. Gegen Spanien zum Beispiel hätten die Frauen ihre Chancen gut genutzt, es war durchweg ein schnelles Spiel nach vorne, die Tore wären konsequent gefallen. So analysieren Lilly, Vivian und Lena den bisherigen Spielverlauf. Das 4:0 gegen Dänemark stehe für sich, erklärt Vivian. Ihr Tipp für heute Abend gegen Österreich: 3:1. Wenn das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiter eine so starke Leistung zeige wie bisher, sollte das kein Problem sein, ist sich die junge Fußballspielerin sicher.

Frauenfußball müsste mehr beachtet werden

Lena und Vivian sind sich einig darin, dass der Frauenfußball immer noch nicht genügend beachtet wird. Vor allem die ungleiche Bezahlung ärgert die fußballbegeisterten Mädchen. Sie sind sich sicher, wenn der Frauenfußball von mehr Menschen angeschaut werden würde, dann gebe es auch mehr TV-Gelder und somit eine bessere Bezahlung für die Fußballfrauen. Die Frauenspiele seien vielleicht nicht so schnell, aber dafür taktisch sehr schön und viel fairer. Auch dass es während der Frauen-EM kaum Public-Viewing-Angebote gäbe, bedauert Lena sehr.

Bei den Frauen gibt es weniger Drama. Es liegen weniger Frauen am Boden und heulen.

Wunsch, später selbst professionell Fußball zu spielen

Obwohl es immer noch große Unterschiede im Fußball zwischen Männern und Frauen gibt, ist ein großer Wunsch der jungen Frauen, später selbst mal professionell Fußball zu spielen. Lena spielt seit fünf Jahren Fußball und wünscht sich, mit ihrem 1. FFC Kaiserslautern irgendwann in die Frauen-Bundesliga aufzusteigen. Vivian spielt Fußball, seit sie fünf Jahre als ist. Ihr größter Wunsch ist es, irgendwann für die Frauennationalmannschaft zu spielen. Vielleicht hat der Fußball in Sachen Gleichberechtigung bis dahin nachgelegt, hoffen die beiden.

