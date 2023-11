Lotto sucht Millionen-Gewinner aus Zweibrücken

per Mail teilen

Eine Million Euro gewonnen - und ein Jahr später immer noch nicht vom Gewinner abgeholt. Lotto Rheinland-Pfalz wendet sich deshalb an Lottospieler aus Zweibrücken. Sie sollen ihre alten Tippscheine prüfen.

Was man nicht alles mit einer Million Euro anstellen könnte. Das Haus abbezahlen, ein neues Auto kaufen oder endlich ab in den lang ersehnten Urlaub. Für die meisten Menschen bleibt ein solcher Gewinn ein Traum. Umso verwunderlicher, dass ein Millionen-Gewinner aus dem Raum Zweibrücken seinen Gewinn seit einem Jahr nicht abgeholt hat.

Tippschein aus Zweibrücken gewinnt vor einem Jahr eine Million Euro

Lotto Rheinland-Pfalz wendet sich deshalb jetzt mit einem Aufruf an alle Lottospieler aus dem Raum Zweibrücken. Das Gewinnerlos habe jemand letztes Jahr am 15. Dezember in der Gegend um Zweibrücken gekauft - und zwar im Rahmen des Gewinnspiels "Neujahrs-Million 2022". Wer dabei mitgemacht hat und sein Los noch hat, sollte es daher prüfen lassen - das gehe direkt jeder Lotto-Annahmestelle im Land.