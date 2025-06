Am Donnerstagabend werden rund 1.000 Menschen in Limburgerhof zu einer Kundgebung gegen Rassismus erwartet. Der Anlass: Bei einer Kinderfaschingsveranstaltung eines Turnvereins hatte ein Mann beim Auftritt einer Teenager-Tanzgruppe einen rassistischen Kommentar in die Menge gerufen. Drei der tanzenden Mädchen sind indischer Abstammung. Viele Vereine in Limburgerhof haben sich dazu entschlossen, das nicht einfach hinzunehmen.