Blog: Weihnachtsbaum in Dannenfels kommt gut an, Weniger Besucher auf Weihnachtsmarkt KL, Auto überschlägt sich im Donnersbergkreis

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:00 Uhr ++ Frohe Weihnachten wünscht das SWR Studio Kaiserslautern ++ Hohoho aus dem SWR Studio Kaiserslautern. Das gesamte Team wünscht euch frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Wir freuen uns auf ruhige Tage im Kreis der Liebsten. Natürlich gibt es aber über Weihnachten Kollegen, die arbeiten und den News-Blog für euch am Laufen halten werden. Frohe Weihnachten wünscht das Team des SWR Studios Kaiserslautern. SWR

11:45 Uhr ++ Telefonseelsorge Pfalz bietet eigene App an ++ Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage stehen an: Das bedeute für die einen Freude und Familienzeit. Andere spüren über die Weihnachtstage Einsamkeit, Trauer, Angst oder Stress. Unterstützung bekommen sie bei der Telefonseelsorge Pfalz. Auch über die Feiertage sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter dort erreichbar - rund um die Uhr per Telefon, über einen Chat oder per Mail. Außerdem gibt es eine Smartphone-App, mit der man sich in einer schwierigen Situation selbst helfen kann. Die App heißt "KrisenKompass". Alle Infos gibt es in unserem ausführlichen Artikel. Kaiserslautern Viele Menschen haben sich auch 2024 gemeldet Telefonseelsorge Pfalz hat auch über Weihnachten ein offenes Ohr Die Weihnachtsfeiertage nutzen viele, um runterzukommen - a la "Stille Nacht" eben. Gar nicht still wird es über die Weihnachtszeit bei der Telefonseelsorge Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 11:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Weihnachtsbotschaft der evangelischen Kirche der Pfalz ++ In ihrer Weihnachtsbotschaft hat die Präsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, dazu aufgerufen, Weihnachten an allen Tagen in die Herzen einziehen zu lassen. Mit dem Kind in der Krippe setze Gott ein Zeichen gegen Gewalt, Mutlosigkeit und soziale Kälte. Dadurch entstehe eine Kraft, die die Menschen leben und handeln lasse. Gerade in einer Zeit der Kriege und Unsicherheit sei es deshalb wichtig, diese Kraft das ganze Jahr über zu nutzen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:43 Uhr ++ Erster Bauabschnitt Rastanlage Potzberg fertig ++ Der Rastplatz Potzberg an der A62 im Kreis Kusel nimmt Formen an. Nach Angaben der Autobahn GmbH wurde der erste Bauabschnitt fertig gestellt. Entstanden sind auf beiden Seiten der Autobahn unter anderem jeweils 14 Stellplätze für Lkw und zehn beziehungsweise 19 Stellplätze für Pkw. Was noch fehlt, ist eine Toilettenanlage - die soll im kommenden Jahr gebaut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:27 Uhr ++ Weihnachtsbaum in Dannenfels soll keine einmalige Aktion bleiben ++ 20 Meter hoch, 350 Meter Lichterketten und mehr als 120 rote und goldene Kugeln: Der Weihnachtsbaum in Dannenfels ist ein beliebtes Fotomotiv und muss sich auch nicht vor den berühmten Bäumen in New York oder London verstecken. Der Weihnachtsbaum von Dannenfels. Der Baum ist 20 Meter hoch, beleuchtet wird er mit einer 350 Meter langen Lichterkette. Außerdem haben die Dannenfelser den Baum mit 125 roten und goldenen Kugeln geschmückt. SWR Auf die Beine gestellt haben das junge Leute im Dorf am Donnersberg. Dank Spenden konnten sie eine große Tanne am Ortseingang schmücken. Die soll auch im nächsten Jahr wieder leuchten, wie Organisator Finn Klein sagt:

8:29 Uhr ++ Nach Amokfahrt in Magdeburg: Weniger Besucher auf Weihnachtsmarkt in KL ++ Auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Grund ist die Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei der mehrere Menschen getötet und verletzt worden waren. Die Schausteller auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt haben den Eindruck, dass nach dem Anschlag von Magdeburg weniger Menschen auf den Markt gekommen sind. Ein Schausteller sagte, es sei aber nach dem Anschlag sofort reagiert worden - die Sicherheit sei gewährleistet. Ein anderer Aussteller äußerte sich aber skeptisch, weil die Zugänge nicht abgesperrt wurden. Da müsse nachgearbeitet werden. Video herunterladen (40,4 MB | MP4)

8:24 Uhr ++ NATO-Musikfestival-Stiftung spendet wieder für Lebensmittelpakete ++ Lebensmittel für bedürftige Familien - das ist seit 16 Jahren in Kaiserslautern zu Weihnachten möglich durch die NATO-Musikfestival-Stiftung. Die Stiftung stellt jedes Jahr eine großzügige Spende bereit, mit der 27 von der Sozialpädagogischen Familienhilfe betreute Familien ein Lebensmittelpaket erhalten. Diese Pakete enthalten nicht nur Grundnahrungsmittel wie Brot, Nudeln und Milch, sondern auch weihnachtliche Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist das eine wichtige Entlastung, sagt der Jugendreferatsleiter von Kaiserslautern. Dank der Lebensmittelpakete können die Familien ein festliches Weihnachtsfest feiern. Dieses Jahr wurde die Spende aufgrund der hohen Inflation sogar auf 2.000 Euro erhöht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.12.2024 um 7:30 Uhr.

8:17 Uhr ++ Auto überschlägt sich bei Langmeil ++ Auf der Landesstraße bei Langmeil im Donnersbergkreis ist bei einem Unfall am Morgen der Fahrer eines Autos leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Wagen überschlagen und war im Graben gelandet. Er musste mit einem Kran herausgeholt werden. Warum es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 16:30 Uhr.

18:37 Uhr ++ Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen nach Auseinandersetzung zwischen Fußballrowdies ++ Nach verhinderten Fankrawallen am gestrigen Sonntag in Kaiserslautern hat die Polizei einen Aufruf gestartet. Sie bittet um Handyvideos und Fotos. Nach dem Spiel des FCK gestern Nachmittag gegen Köln hatten die Beamten zwei Gruppen rivalisierender Fans auseinanderhalten müssen. Beide Gruppen bedrohten sich. Das sei ein Straftatbestand, den die Staatsanwaltschaft jetzt bearbeite, sagte ein Polizeisprecher. Dafür benötige man aber Bildmaterial, um die Schuldigen identifizieren zu können. Zeugen der Auseinandersetzungen können Videos oder Fotos auf dem Hinweisportal der Polizei Rheinland-Pfalz hochladen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 16:30 Uhr.

17:13 Uhr ++ 27-Jähriger aus Kusel-Altenglan soll seine Großmutter lebensgefährlich verletzt haben ++ Ein 27-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan steht im Verdacht, seine Großmutter mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt zu haben. Deshalb ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei. Die 82-Jährige musste nach Angaben der Polizei notoperiert werden. Ihr Zustand sei kritisch. Der 27-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden und befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass er aufgrund einer psychischen Erkrankung seine Großmutter verletzte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 17:30 Uhr.

16:31 Uhr ++ Lautertalbahn fällt teilweise aus ++ Wer zwischen Kaiserslautern und Lauterecken mit der Lautertalbahn fährt, weiß: Zugausfälle sind dort keine Seltenheit. Ab heute fährt die Lautertalbahn nachmittags gar nicht mehr. Und das möglicherweise bis Ende Januar. Dass die Lautertalbahn in den nächsten Wochen erneut ausfällt, liegt an einem bekannten Problem. Für die Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ist nämlich das Stellwerk in Neustadt zuständig. Und da gibt es im Moment wegen Krankheit und Urlaub nicht genügend Mitarbeiter. Daher fährt die Lautertalbahn ab heute nachmittags nach 14 Uhr erstmal nicht mehr. Stattdessen setzt die Bahn Busse ein. Der zuständige Zweckverband hofft, dass bis Ende Januar zumindest das reduzierte Angebot der Lautertalbahn aufrechterhalten bleibt und nicht noch mehr zusammengestrichen wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 15:30 Uhr.

15:21 Uhr ++ Polizei erwischt Einbrecher in Wilgartswiesen auf frischer Tat ++ Die Polizei hat heute Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat in Wilgartswiesen ertappt. Ein Firmenbesitzer hatte die beiden auf seiner Überwachungskamera gesehen und die Polizei verständigt. Die rückte dann mit mehreren Streifen an und stellte die zwei Männer. Zuvor verstecke sich einer der mutmaßlichen Täter unter einer Plane. Bei beiden wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt. Und ein Mann musste sogar direkt ins Gefängnis. Gegen ihn lag nämlich ein europäischer Haftbefehl vor. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 14:30 Uhr.

12:27 Uhr ++ Pirmasenser Schwimmbad "PLUB" erhöht Eintrittspreise ++ Wer in Pirmasens ins Schwimmbad "PLUB" geht, muss ab Januar mehr für den Eintritt zahlen. Das haben die Pirmasenser Stadtwerke mitgeteilt. Die Karte für drei Stunden wird beispielsweise einen Euro teurer. Statt fünf Euro zahlen Badegäste ab kommendem Jahr nun sechs Euro. Die Eintrittspreise sind schon länger nicht angepasst worden. Unter anderem ist der Betrieb des Schwimmbads aber in den vergangenen Jahren teurer geworden. Laut den Stadtwerken zahlt man für den Badeeintritt damit in Zukunft ähnlich viel wie in den anderen Bädern in der Region. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 12:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Weitere Events in Fritz-Walter-Stadion geplant ++ Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern soll es auch im nächsten Jahr Veranstaltungen außerhalb von Fußballspielen geben. Nach Angaben der zuständigen FCK-Gastronomie stehen bereits erste Events fest. Geplant ist zum Beispiel eine Mallorcaparty in der Halle der Nord-Tribüne oder eine 80er-Jahre-Fete im VIP-Bereich. Der FCK will aber auch noch weitere Konzerte veranstalten, mal einen Comedyabend oder eine Messe in der Halle der Nordtribüne. Außerdem wird der Verein FCK ja im nächsten Jahr 125 Jahre. Auch da will die FCK-Gastronomie mitfeiern. Und 2026 wünscht sich der Veranstaltungsleiter dann auch wieder richtig große Konzerte im Stadion. Da steht aber noch nichts Konkretes fest. Kaiserslautern Auch Verhandlungen für große Konzerte im Stadion Mehr Konzerte und Comedy: FCK-Gastronomie investiert in Fanhalle des Fritz-Walter-Stadions Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern verstärkt außerhalb der Fußballspiele nutzen: Ein Ziel, das sich die FCK-Gastronomie gesetzt hat. Dafür wird in die Fanhalle investiert. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:04 Uhr ++ Weihnachtsgottesdienste im Westen der Pfalz ++ In den kommenden Tagen veranstalten die katholischen und evangelischen Kirchen in der Region vielerorts besondere Weihnachtsgottesdienste. Eine kleine Auswahl: Einen Gottesdienst mit Esel und Schafen gibt es beispielsweise morgen in Hilst in der Südwestpfalz. Vor der evangelischen Kirche geht es um 15 Uhr los. "Ein Baby für die Welt" – das ist der Titel eines Weihnachtsmusicals, das es an Heiligabend in der protestantischen Alexanderskirche in Zweibrücken zu sehen und zu hören gibt. 15 Uhr 30 geht es morgen los. In Höheischweiler in der Südwestpfalz wird der 24. Dezember im Stall gefeiert – mit einem Krippenspiel und echten Tieren - und zwar ab 15 Uhr auf dem Henricushof in Höheischweiler. In den Wald geht es an Heiligabend in Kaiserslautern- Erzhütten. Dort veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde ab 16 Uhr eine Waldweihnacht. Musikalisch wird es am 1. Weihnachtsfeiertag in Münchweiler an der Rodalb. In der katholischen St. Georg Kirche gibt es ab 18 Uhr ein Weihnachtskonzert mit einem Kinderchor. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 9:30 Uhr.

9:03 Uhr ++ FCK-Sportdirektor Hajri tritt zurück ++ Bei Fußball Zweitligist 1. FC Kaiserslautern tritt nach SWR-Informationen Sportdirektor Enis Hajri zurück. Er ist beim FCK unter anderem für die Kaderplanung zuständig. Nach Medienberichten soll Hajri seinen Rückzug gestern nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Köln angekündigt haben. Demnach hört der Sportdirektor zum Jahresende auf, sein Vertrag wäre noch bis Saisonende gelaufen. Eine offizielle Erklärung des FCK gibt es noch nicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 8:30 Uhr.

6:52 Uhr ++ Japanischer Garten Kaiserslautern bietet Japan-Reise an ++ In Japan wird die Kirschblüte jedes Jahr groß gefeiert. Wer das mal vor Ort miterleben will, kann sich beim Japanischen Garten in Kaiserslautern melden. Im kommenden April organisiert der Verein nämlich eine Reise nach Japan. Geplant sind unter anderem Stops in Gärten, in der Hauptstadt Tokyo und in der alten Kaiserstadt Kyoto. Maximal 25 Leute können teilnehmen. In der japanischen Kultur ist die Kirschblüte sehr wichtig. Sie steht unter anderem für Hoffnung und Neuanfang. Mehr Infos zur Japan-Reise bekommt man beim Japanischen Garten in Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:47 Uhr ++ FCK-Trainer Anfang: "FCK war bessere Mannschaft" ++ In der zweiten Fußballbundesliga ist der 1. FC Kaiserslautern gestern Nachmittag dem 1. FC Köln mit 0 zu 1 unterlegen. Trotz der Niederlage ist FCK-Trainer Markus Anfang mit der Leistung seines Teams zufrieden, der FCK sei die bessere Mannschaft gewesen.