- Bluesky ist ein soziales Netzwerk, das als Alternative zu Twitter entwickelt wurde.



- Entwicklung: Ursprünglich sollte das Projekt mit dem Namen Bluesky-Initiative ein Teil von Twitter werden. Der Twitter-Gründer und ehemalige CEO Jack Dorsey hat das Projekt lange finanziell unterstützt. Laut einem Tweet von Bluesky ist er außerdem im Vorstand des Unternehmens. Mittlerweile wurde das Social-Media-Projekt auf eigene Beine gestellt. Seit dem Frühjahr 2022 ist es vollständig unabhängig von Twitter.



- Ziel: Förderung von dezentralen sozialen Medien und Kontrolle der Nutzenden über ihre Daten. Die Betreibenden von Bluesky finden, dass die Online-Identität einer Person keinen Unternehmen gehören sollte, die den Nutzenden gegenüber Rechenschaft ablegen.



- Technologie: Nutzt das Protokoll "AT Protocol". Das Protokoll soll die Dezentralisierung des Netzwerks sicherstellen.



- Funktionen: Nutzer können Nachrichten namens „Skeets“ erstellen – eine Kombination aus Sky und Tweet. Diese sind auf 300 Zeichen begrenzt und können geliked, erneut gepostet, geteilt, kommentiert, als Text kopiert und übersetzt werden. Benutzer können anderen Nutzern folgen und deren Updates anzeigen.



- Zugang: Ursprünglich war Bluesky nur per Einladung zugänglich, ähnlich wie die Hype-App Clubhouse, die mit einem Einladungscode arbeitete. Die Exklusivität half, Trolle und Bots fernzuhalten. Mittlerweile kann man sich jedoch ohne Einladung bei Bluesky anmelden.



- Aktueller Status: Die App ist in den bekannten App-Stores von Apple und Google erhältlich.



- Außerdem: Bluesky will mit dem Algorithmus-Diktat brechen. So sollen Nutzende selbst entscheiden können, welchen Algorithmus sie nutzen möchten, um sich Inhalte anzeigen zu lassen.