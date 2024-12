Wo sie Silvester im Raum Kaiserslautern feiern können

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen. 2025 steht vor der Tür. Wenn sie noch nicht wissen, wo sie das neue Jahr begrüßen möchten, wir haben ein paar Vorschläge für den Großraum Kaiserslautern zusammengestellt.

Bevor es ans Feiern geht, ist ein wenig Sport vielleicht nicht schlecht, sei es als Sportler oder als Zuschauer: Der SV Kottweiler-Schwanden veranstaltet nämlich seinen 50. Silvester-Straßenlauf. Die 10 Kilometer lange Strecke führt von der Sulzbachhalle in Kottweiler-Schwanden über Steinwenden, Ramstein und Miesenbach wieder zurück zum Ausgangspunkt. Start ist um 14:20 Uhr.

Keine Böller in der Nähe von Kirche und Co.

Für viele Menschen gehört ein Feuerwerk an Silvester einfach dazu. Generelle Böllerverbote gibt es in den größeren Städten der Westpfalz nicht, aber ein paar Einschränkungen : beispielsweise dürfen Feuerwerkskörper nicht in direkter Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Tankstellen und Kinder- und Altenheimen gezündet werden.

In den größeren Städten in der Westpfalz gibt es keine grundsätzlichen Böllerverbote. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Zum Jahreswechsel verschiedene Veranstaltungen im Großraum Kaiserslautern

Wer gar nicht selber böllern möchte, kann sich auch einfach einen schönen Platz suchen und von dort das Feuerwerk anschauen. Dazu gibt es in der Westpfalz unzählige Möglichkeiten. Aber wie wäre es zum Beispiel mit der Burg Falkenstein im Donnersbergkreis oder der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel? Die Kupferberghütte in Imsbach bietet sich genauso an wie der Eiserne Mann auf dem Donnersberg.

Aussicht auf das Silvesterfeuerwerk in Landstuhl, Kaiserslautern und Merzalben

In Schallodenbach ist der Reiserberg mit der Sonnenuhr ein guter Platz, der einen freien 360 Grad-Blick bietet. Auch die vielen Aussichtstürme im Pfälzerwald bieten sich an, um die Feuerwerke in der Region anzuschauen. Vom Humbergturm hat man einen guten Blick auf Kaiserslautern, vom Bismarckturm in Landstuhl einen ebensolchen auf Landstuhl und der Luitpoldturm bei Merzalben bietet einen guten Überblick über weite Teile des Pfälzerwaldes.

Außerdem kann man noch zur Weltachs bei Waldleinigen oder zum Himmelsblick in Katzweiler spazieren.

Konzerte und Gottesdienste zum Jahreswechsel 2024/25 - zum Beispiel in Kibo

Wer es weniger kalt und etwas beschaulicher mag, der kann zum Jahreswechsel auch ein Konzert oder einen Gottesdienst besuchen. In Kirchheimbolanden findet in der Peterskirche um 22 Uhr ein Konzert statt. Gespielt werden Tango-Melodien auf Saxophon und Orgel. Daneben gibt es auch "geistliche Impulse“, kündigt das protestantische Dekanat an. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Gospels in Zweibrücken

Auch in Zweibrücken-Wattweiler gibt es einen Gottesdienst mit Gospelmusik. Der beginnt bereits um 17:15 Uhr. In Maria Rosenberg beginnen die Neujahrsfeierlichkeiten um 17 Uhr und dauern bis kurz nach Mitternacht. Um 23 Uhr beginnt das Taizégebet in der Gnadenkapelle, das bis in das neue Jahr hinein dauert.

Silvesterparties in Kaiserslautern

Für diejenigen, die gerne richtig feiern und tanzen wollen, gibt es überall in der Westpfalz Silvesterparties. Der Verein Vielfalter veranstaltet beispielsweise eine Party in seinem Café in der Pirmasenser Straße in Kaiserslautern. Jeder ist aufgerufen, ab 20 Uhr seine Lieblingssnacks mitzubringen.

In Kaiserslautern gibt es viele unterschiedliche Parties, auf denen die Besucher ins neue Jahr 2025 hineinfeiern können. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das Hannenfass Kaiserslautern macht gleich zwei Silvesterparties: eine von 12 bis 14 Uhr und eine ab 20 Uhr. Von 10 bis 14 Uhr und wieder ab 19 Uhr kann im Lauterer Schiller Café gefeiert werden. Außerdem gibt es Parties ab 22 Uhr in der Nachtschicht Kaiserslautern und in der Gusto Nightlounge.