Poldi-Döner, FCK-Jubiläum und Bülent Ceylan - das erwartet die Menschen rund um Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens und den Donnersberg im Jahr 2025

Neuer Wanderweg um den Königsberg

Am 5. und 6. April 2025 wird die "HüttenKul-Tour" eingeweiht, ein neuer Wanderweg im Kreis Kusel, der sich über rund 15 Kilometer rund um den Königsberg erstreckt. Dieser malerische Weg bietet Wanderern die Möglichkeit, die Natur der Region zu genießen und gleichzeitig die lokale Kultur zu entdecken. Die HüttenKul-Tour ist Teil eines LEADER-Projekts, das darauf abzielt, die ländliche Entwicklung zu fördern und nachhaltigen Tourismus zu unterstützen.

Holzkünstler will neue Figuren im Pfälzerwald aufstellen

Stefan Niederlechner, Holzkünstler aus Leimen (Kreis Südwestpfalz), hat diesen Herbst mit seinen Betzi-Holzfiguren an der B48 für Aufsehen gesorgt. Auch wenn er diese Figur nun ersteinmal nicht mehr aufstellen darf, möchte er 2025 neue Figuren im Pfälzerwald schnitzen. "Ich habe schon viele Ideen", sagt er. Eulen und Herzen zum Beispiel, aber er freue sich auch über Anregungen von anderen. "Ich habe zu meinen Figuren immer so positive Rückmeldungen bekommen und die Kinder freuen sich sehr darüber", sagt Niederlechner. "Das ist meine Inspiration, auch für 2025".

Virtuell in frühere Zeiten reisen rund um Kusel

Im Bergmannsbauernmuseum in Breitenbach im Landkreis Kusel sind bereits Augmented-Reality-Stationen eingeführt. Ein Bergmann-Avatar führt die Besucher durch die Ausstellung und gibt Einblicke in den Arbeitsalltag. Zudem können die Gäste in einem Mini-Spiel virtuell Kohle abbauen. 2025 werden weitere Museen mit der virtuellen Erlebnis-Technik ausgestattet: Kirchenlandmuseum Altenkirchen, Diamantschleifermuseum Brücken, Jüdisches Museum Steinbach, Bierkeller Schönenberg-Kübelberg, Fischereimuseum & Altes Gefängnis Waldmohr. Auch für das Auswanderermuseum Oberalben und das Kalkbergwerk in Wolfstein werden 360°-Rundgänge entwickelt, die ebenfalls 2025 präsentiert werden.

Dönerbude von Podolski kommt nach Zweibrücken

Lukas Podolski eröffnet einen Dönerladen im Outlet Zweibrücken. Ursprünglich sollte es in der Filiale von Poldis Kebab-Kette Mangal bereits im Herbst losgehen, doch nun wurde der Start auf Anfang 2025 verlegt. Zum mitnehmen und dort essen, mit Fleisch und vegetarisch - das Angebot soll vielfältig werden. Ob Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski zur Eröffnung kommt ist bisher nicht bekannt - und unwahrscheinlich.

Bülent Ceylan besucht Rockenhausen

Bülent Ceylan wird im August in Rockenhausen im Donnersbergkreis auftreten und sein aktuelles Programm "Yallah Hopp " präsentieren. In "Yallah Hopp" thematisiert er verschiedene Aspekte des Lebens. Der Auftritt in der Donnersberghalle in Rockenhausen findet am 28. August statt.

Besucher-Bergwerk Imsbach will eingestürzte Grube freilegen

Die Bergbau-Erlebniswelt in Imsbach im Donnersbergkreis soll wieder um die "Weiße Grube" erweitert werden, die im Jahr 2018 eingestürzt war. Die Wiederherstellung der Grube ermöglicht es, den Besuchern einen Einblick in die Geschichte des Bergbaus und die Arbeitsbedingungen der Bergleute zu geben. Geplant sind interaktive Ausstellungen und Führungen, die das Verständnis für die Bergbauvergangenheit fördern.

Jubiläum 125 Jahre 1. FC Kaiserslautern

Ob es im Sportbereich 2025 besondere Feierlichkeiten geben wird, ist noch unklar, doch Fußballfans dürfen sich bereits jetzt auf das Jahr freuen. Der FCK wird 2025 sein 125-jähriges Bestehen feiern. Details zu den geplanten Feierlichkeiten wurden noch nicht bekannt gegeben, jedoch wird erwartet, dass das Programm sowohl Einzelveranstaltungen als auch größere Aktionen umfassen wird. Schon jetzt gibt es ein Buch mit den 125 wichtigsten Momenten der Vereinsgeschichte.



Fertigstellung der Umgehung: Tunnel in Imsweiler 2025 öffnet

Die neue Ortsumgehung Imsweiler im Donnersbergkreis wird eröffnet, die den Verkehr in der Region erheblich entlasten soll. Der Tunnel, der fast fertiggestellt ist, wird eine wichtige Verbindung schaffen und die Anwohner von Lärm und Durchgangsverkehr befreien. Die Bauarbeiten sind gut vorangeschritten, und die Fertigstellung des Projekts rückt näher.

Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt/Weinstraße

Der Rheinland-Pfalz-Tag wird vom 23. bis 25. Mai 2025 in Neustadt an der Weinstraße gefeiert. Die pfälzische Weinbaugemeinde war bereits 2010 Ausrichter des traditionellen Landesfestes mit umfangreichem Programm umd großem Festumzug. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird nur noch alle zwei Jahre gefeiert - zuletzt 2023 in Bad Ems mit rund 125.000 Besucherinnen und Besuchern.