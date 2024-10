Blog: FCK vor Pokalspiel in Stuttgart, Warnstreik der IG Metall im Westen der Pfalz, Urteil wegen Brandstiftung in AfA Kusel

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

6:48 Uhr ++ FCK-Verteidiger Kleinhansl freut sich auf DFB-Pokal in Stuttgart ++ Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern muss heute Abend in der zweiten Pokalrunde beim VfB Stuttgart antreten. Die Stuttgarter sind als Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer klarer Favorit. FCK-Verteidiger Florian Kleinhansl freut sich auf den Pokalkracher. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Warnstreiks der IG Metall im Westen der Pfalz ++ Die IG Metall ruft heute auch in der Westpfalz zu Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche auf. In der Region beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft der Autositzhersteller Adient in Rockenhausen und das Opel Werk in Kaiserslautern. Die IG Metall fordert im aktuellen Tarifstreit unter anderem 7 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber in der Metallbranche hatten eine Erhöhung von 3,6 Prozent über zwei Jahre vorgeschlagen. Bislang konnten sich beide Seiten in zwei Tarifrunden nicht einigen, am Donnerstag gibt es die nächsten Verhandlungen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Gas-Pipeline durch den Pfälzerwald ist fertig ++ Die Bauarbeiten an der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline zwischen Mittelbrunn bei Kaiserslautern und Klingenmünster sind abgeschlossen. Der neue Teilabschnitt der Erdgas-Pipeline wird heute offiziell in Betrieb genommen. Seit eineinhalb Jahren wurde an dem Pipeline-Abschnitt in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Die Gas-Pipeline besteht aus zwei nebeneinander liegenden Leitungen. Eine davon musste auf einer Länge von rund 50 Kilometern ersetzt werden. Weil dieser Teil der Pipeline aber unter anderem direkt durch den Pfälzerwald verläuft, waren die Bauarbeiten dazu sehr anspruchsvoll, sagen die Leiter des Projekts. Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline bringt unter anderem nicht nur Erdgas in die rheinland-pfälzischen Haushalte, sie ist auch eine der wichtigsten europäischen Erdgas-Verbindungen. Insgesamt ist die Pipeline etwa 500 Kilometer lang und führt von der deutsch-niederländischen bis an die Schweizer Grenze. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Urteil wegen Brandstiftung in AfA Kusel ## Am Landgericht Kaiserslautern ist ein Mann unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt worden - er muss für zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 28-Jährige Anfang des Jahres in der Flüchtlingsunterkunft in Kusel randaliert und sein Zimmer in Brand gesetzt hatte. Als Polizeibeamte ihn dann mitnehmen wollten, hatte er sie beleidigt und war auf sie losgegangen. Seitdem saß der Mann im Gefängnis. Auch dort hatte er Möbel zerstört und Gegenstände angezündet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:59 Uhr ++ Mann bei FlixBus-Kontrolle in Bruchmühlbach-Miesau festgenommen ++ Bei der Kontrolle eines Flix-Busses auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau hat die Bundespolizei am vergangenen Freitag einen Mann festgenommen. Gegen ihn liegt laut Polizei ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vor. Der Mann war zu einer Geldstrafe von fast 2.000 Euro oder stattdessen zu einer Gefängnisstrafe von 120 Tagen verurteilt worden. Weil er die Strafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Außerdem soll sich der Mann als türkischer Staatsangehöriger unerlaubt in Deutschland aufgehalten haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 16:30 Uhr.

16:19 Uhr ++ KL: Unternehmen versteigert weitere Gegenstände aus dem olympischen Dorf ++ Wer ein Erinnerungsstück von den Olympischen Spielen in Paris haben möchte, hat bei einer Online-Auktion erneut die Chance. Die Firma Restlos aus Kaiserslautern versteigert zum zweiten Mal Gegenstände, die im Rahmen der Spiele genutzt wurden. Das sind zum Beispiel Bierzeltgarnituren oder Stühle aus dem Olympischen Dorf. Die Auktion läuft bis zum 2. November. Auf der Internetseite der Firma Restlos werden circa 7.000 Stücke angeboten. Eine erste Auktion war bereits erfolgreich. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Gebrauchtem ein zweites Leben geben Olympia-Versteigerung: 50.000 Artikel im Lager Kaiserslautern Wollen Sie einem Stück Olympia-Geschichte zum zweiten Leben verhelfen? 50.000 Artikel aus Paris stapeln sich in Kaiserslautern. Nun werden sie versteigert. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 15:30 Uhr.

15:09 Uhr ++ Lärmschutzwand bei Zweibrücken fertig ++ Auf der Autobahn 8 in Zweibrücken wird eine längerfristige Baustelle bald fertig sein. Im Bereich Ernstweiler wurde eine Lärmschutzwand gebaut. Die Anschlussstelle ist deswegen seit Sonntag wieder frei. Seit mehr als einem Jahr entsteht bei Zweibrücken-Ernstweiler eine neue Lärmschutzwand. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH sind die Arbeiten an der Wand fertig. Und deswegen wurde auch die Sperrung der Anschlussstelle Ernstweiler am Sonntag wieder aufgehoben. Autofahrer müssen in dem Bereich der A8 aber noch ein paar Wochen Einschränkungen auf sich nehmen. Denn seit gestern geht es dort erst einmal einspurig voran. Die Autobahn GmbH wird nämlich die Mittelschutzplanken wieder installieren. Ende November soll dann der Verkehr auf der Autobahn in Zweibrücken wieder auf vier Spuren rollen. Insgesamt zahlt der Bund für die neue Lärmschutzwand rund 3,5 Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 14:30 Uhr.

14:18 Uhr ++ Neue Einbahnstraße in Pirmasens ++ Im Stadtteil Winzeln in Pirmasens gibt es seit heute eine neue Straßenführung in der Mohrbrunnenstraße. Die Straße ist jetzt eine Einbahnstraße auf Probe. Das hat die Stadt mitgeteilt. Dort darf man jetzt für ein Jahr lang nur noch in Fahrtrichtung "Am Hollerstock" fahren. Mit der Maßnahme sollen Fußgänger die Straße sicherer überqueren können. Bei der vergangenen Straßenüberprüfung war deutlich geworden, dass die Sicherheit für Fußgänger dort zu wünschen übrig lies. Radfahrer dürfen nach wie vor in beide Richtungen fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 13:30 Uhr.

12:21 Uhr ++ Sprudelfontäne in Pirmasens repariert ++ Die Sprudelfontäne des Strecktalweihers in Pirmasens ist repariert worden. Wie die Stadt mitgeteilt hat, war die Anlage seit dem Spätsommer wegen eines technischen Defekts außer Betrieb. Durch eine Spende des Lions-Clubs habe ein Ersatzteil beschafft und eingebaut werden können. Die Sprudelfontäne sieht nicht nur optisch schön aus - sie sorgt auch dafür, dass das Wasser des Weihers mit Sauerstoff angereichert wird. So sollen bestmögliche Bedingungen für Flora und Fauna im Strecktalpark geschaffen werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 10:30 Uhr.

11:11 Uhr ++ Glanbrücke bei Glan-Münchweiler bis zum Jahresende gesperrt ++ Die Glanbrücke bei Glan-Münchweiler im Kreis Kusel ist ab heute bis zum Jahresende voll gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern erklärt, dass ein Brückenlager ausgetauscht werden muss. Außerdem wird die Übergangskonstruktion aus Stahl ausgebaut. Damit kann die Brücke dann ein Stück verschoben werden. Auch der Beton am Ende der Brücke muss erneuert werden. Autofahrer werden in beide Richtungen auf der B423 und der L359 über Bettenhausen, Rehweiler und Quirnbach umgeleitet. Die Brücke war im April schon einmal wegen Sanierungsarbeiten zwei Wochen lang gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 9:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ RPTU bekommt Fördergelder für innovativeLehrprojekte ++ Die Stiftung "Innovation in der Hochschullehre" vergibt Fördergelder an die Rheinland-Pfälzische Technische Universität in Kaiserslautern. Dabei geht es darum, wie die Lehre an der Hochschule verbessert werden kann. Die Fördergelder sollen Hochschulen dabei helfen, experimentelle Lehrkonzepte umzusetzen. Das heißt: Es geht bei den eingereichten Projekten unter anderem darum, wie die Kurse an den Unis so gestaltet werden können, dass die Studenten auch möglichst viel davon haben. In Kaiserslautern wird beispielsweise ein Projekt im Fachbereich Informatik gefördert. Bei dem Projekt will man zum Beispiel den Studierenden mehr Feedback geben, damit sie ihre Lernziele besser erreichen. Die neuen Lehrkonzepte sollen zuerst in den einzelnen Projekten an den Unis ausprobiert werden. Und könnten bei Erfolg später dann auch in der jeweiligen Uni allgemein umgesetzt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 9:30 Uhr.

7:48 Uhr ++ Weniger Eichenprachtkäfer im Pälzerwald ++ Im Pfälzerwald rund um den Donnersberg gibt es in diesem Jahr weniger Befall mit dem Eichenprachtkäfer. Dieser hatte den Förstern im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht. Tatsächlich hat der Käfer den Eichen in diesem Sommer weitaus weniger geschadet als erwartet. Das verdanken die Bäume besonders dem nassen Sommer. Durch den vielen Regen hatten die Eichen nicht so einen Trockenstress und konnten sich besser gegen den Schädling wehren. Daneben haben aber auch die Schutzmaßnahmen gegriffen, die die Försterinnen und Förster im Wald getroffen haben. Um die noch gesunden Bäume zu retten, haben die Forstmitarbeitenden die vom Eichenprachtkäfer befallenen Bäume gefällt und aus dem Wald geholt. Nun hofft der Forst noch auf einen kalten Winter. Den mag der Käfer nämlich auch nicht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:46 Uhr ++ Falsche Gasabrechnungen im Donnersbergkreis ++ Viele Menschen im Donnersbergkreis haben Probleme mit falschen Gasabrechnung von ihrem Energieversorger. Das sagt die Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Dort nimmt man sich des Problems bei Zahlungsengpässen jetzt an. Besonders Geflüchtete wenden sich an den Verein, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Gasrechnungen bezahlen sollen. Das hat der Vereinsvorstand gesagt. Aber auch andere Menschen seien von dem Problem betroffen: Der Verein hat eigenen Angaben zufolge häufig festgestellt, dass viele Abrechnungen mit geschätzten Zählerständen verschickt wurden. Zudem hätten die Energieunternehmen oft die Gaspreisbremse nicht bedacht. Das Problem ist zumindest bei einem der Energieversorger in der Region bereits bekannt. Dieses Unternehmen wurde von der Verbraucherzentrale abgemahnt. Nach den Angaben dieses Energieversorgers sind die Probleme inzwischen behoben. Der Verein im Donnersbergkreis will dennoch in der kommenden Woche überlegen, ob er eine Sammelklage in die Wege leitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.

7:44 Uhr ++ Feuerwehr verhindert Umweltschaden im Kreis Kaiserslautern ++ Die Feuerwehr Otterbach hat am Samstag einen größeren Umweltschaden verhindert. Am Kühbörncheshof waren rund 1.000 Liter verdünntes Spritzmittel aus einem Anhänger ausgelaufen, der umgekippt war. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Spritzmittel sich ausbreiten und das Grundwasser verunreinigen konnte. Dafür trugen sie auch verseuchtes Erdreich ab. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute neun Stunden im Einsatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.10.2024 um 6:30 Uhr.