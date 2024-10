Blog: Weniger Eichenprachtkäfer im Pfälzerwald, Falsche Gasabrechnungen im Donnersbergkreis, Umweltschaden im Kreis Kaiserslautern verhindert

Im Pfälzerwald rund um den Donnersberg gibt es in diesem Jahr weniger Befall mit dem Eichenprachtkäfer. Dieser hatte den Förstern im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht. Tatsächlich hat der Käfer den Eichen in diesem Sommer weitaus weniger geschadet als erwartet. Das verdanken die Bäume besonders dem nassen Sommer. Durch den vielen Regen hatten die Eichen nicht so einen Trockenstress und konnten sich besser gegen den Schädling wehren. Daneben haben aber auch die Schutzmaßnahmen gegriffen, die die Försterinnen und Förster im Wald getroffen haben. Um die noch gesunden Bäume zu retten, haben die Forstmitarbeitenden die vom Eichenprachtkäfer befallenen Bäume gefällt und aus dem Wald geholt. Nun hofft der Forst noch auf einen kalten Winter. Den mag der Käfer nämlich auch nicht.

++ Falsche Gasabrechnungen im Donnersbergkreis ++

Viele Menschen im Donnersbergkreis haben Probleme mit falschen Gasabrechnung von ihrem Energieversorger. Das sagt die Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Dort nimmt man sich des Problems bei Zahlungsengpässen jetzt an. Besonders Geflüchtete wenden sich an den Verein, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Gasrechnungen bezahlen sollen. Das hat der Vereinsvorstand gesagt. Aber auch andere Menschen seien von dem Problem betroffen: Der Verein hat eigenen Angaben zufolge häufig festgestellt, dass viele Abrechnungen mit geschätzten Zählerständen verschickt wurden. Zudem hätten die Energieunternehmen oft die Gaspreisbremse nicht bedacht. Das Problem ist zumindest bei einem der Energieversorger in der Region bereits bekannt. Dieses Unternehmen wurde von der Verbraucherzentrale abgemahnt. Nach den Angaben dieses Energieversorgers sind die Probleme inzwischen behoben. Der Verein im Donnersbergkreis will dennoch in der kommenden Woche überlegen, ob er eine Sammelklage in die Wege leitet.

