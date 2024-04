K.o.-Tropfen: Der FCK sensibilisiert die Fans

Es ist ein Thema, das zuletzt wieder die Runde machte: K.o.-Tropfen, die in Fußballstadien in Getränke gegeben worden sind. Mindestens einen solchen Fall gab es in Frankfurt. Der FCK sensibilisiert nun seine Fans.

Sendung am Do. , 18.4.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4