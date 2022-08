Verstärkt Verkehrskontrollen der Polizei im Westen der Pfalz

Autofahrer in der Westpfalz müssen sich ab dieser Woche auf verstärkte Verkehrskontrollen der Polizei einstellen. Der Grund: Es gibt in der Region wieder mehr Unfälle.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, wird bei den Kontrollen vor allem darauf geachtet, ob Alkohol getrunken oder Drogen und Medikamente genommen wurden. Kontrolliert werde zu unterschiedlichen Tageszeiten und an verschiedenen Orten. Grund für die verstärkten Kontrollen ist laut Polizei, dass es in diesem Jahr wieder mehr Unfälle in der Westpfalz wegen Alkohol und Drogen am Steuer gegeben hat, als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Polizei Kaiserslautern: viele Unfälle mit Alkohol

Vor allem hätten Unfälle zugenommen, in denen Alkohol im Spiel war – und zwar um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt seien in diesem Jahr mehr als 1.500 Fahrerinnen und Fahrer erwischt worden, die berauscht unterwegs waren.

Wieder mehr Unfälle seit Corona

Während der beiden zurückliegenden Corona-Jahren habe es deutlich weniger Fälle in der Westpfalz gegeben, so die Polizei. Nun sei wieder fast das gleiche Niveau wie vor der Pandemie erreicht. Dahin wolle man aber nicht zurück.

Mit den Kontrollen ab dieser Woche sollen die Verkehrsteilnehmer für die Gefahren, die durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr entstehen, sensibilisiert werden. Gleichzeitig sollen die Unfallzahlen gesenkt und die Straßen sicherer gemacht werden.