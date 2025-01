Mit Fortnite für die Demokratie: Hochschule Kaiserslautern entwickelt Game

per Mail teilen

Politische Bildung in einem Online-Videospiel zu integrieren, klingt herausfordernd. Erst recht, wenn das Spiel Fortnite heißt. Einem Projekt-Team der Hochschule in Kaiserslautern ist es gelungen.

Wer Kinder im Jugendalter hat, wird Fortnite – das Online-Game – sicher kennen. Für alle anderen: Fortnite ist eines der beliebtesten Online-Videospiele weltweit. Es ist kostenlos bei allen gängigen Anbietern verfügbar. Millionen Spielerinnen und Spieler können das Game weltweit gleichzeitig spielen. Pro Match können 100 Gamer sich zeitgleich online treffen, um dann gegeneinander und auch gegen jede Menge Zombies zu kämpfen. Es beginnt auf einer Brücke, die Umgebung ist eine verlassene Insel einer postapokalyptischen Welt.

Online-Game "Reload Democracy" soll demokratische Werte vermitteln

"Reload Democracy" ist ein "Festival der Demokratie, das in Fortnite stattfindet. Es feiert die Vielfalt unserer Gesellschaft und bietet jungen Menschen eine Bühne für Musik und Aktivismus", so die Entwickler. Junge Leute performen ihre Musik und zwischen den Auftritten finden interaktive Gespräche mit jungen Aktivisten statt, die ihre persönlichen Erfahrungen mit den anderen Spielerinnen und Spielern teilen. So der Plan für die Zukunft, wenn das Spiel dann mal ausgerollt ist.

Es gibt keine Waffen auf dem Festival-Gelände. Wir vermitteln demokratische Werte.

Testlauf von "Reload Demoracy" wird international beworben

Mit Fortnite Menschen politisch bilden

Auf der Basis von Fortnite haben Studierende der Hochschule Kaiserslautern jetzt eine ganz neue Umgebung gestaltet, die auch noch politisch bilden soll. In der virtuellen Welt von "Reload Democracy" tanzen Menschen in bunter Kleidung, es gibt viele Plätze zum Chillen und miteinander Reden. Dazu überall bunte Lichteffekte, Diskokugeln, Musikshows und hier und da DJs am Mischpult.

Zielgruppe soll für Rassismus sensibilisiert werden

In Deutschland und im Rest der Welt erstarken politisch rechte Gruppen. Dies stelle eine Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft dar, sagt Christian Schmachtenberg, Professor für Visual Design an der Hochschule Kaiserslautern. Die Zielgruppe zwischen 14 und 24 Jahren soll durch das Spiel für Rassismus sensibilisiert werden.

Gerade in den sozialen Medien wie TikTok gebe es viel "rechtes Gedankengut, das sich junge Menschen ohne weitere Einordnung" anschauen, sagt Schmachtenberg. Ziel müsse es sein, dass sie die Bedeutung einer freiheitlichen Grundordnung verstehen und sich Faschismus, Rassismus und totalitären Tendenzen entgegenstellen.

Video-Game in Testphase von Experten mit Gold ausgezeichnet

Die Jury der bei Gamern beliebten "CommAwards" in München hat diese kreative Idee bereits mit Gold ausgezeichnet . Die Experten lobten das Video-Spiel vor allem wegen seiner Relevanz und Wichtigkeit in der heutigen Zeit. "Politische Bildung dort zu platzieren, wo es bitter nötig ist, hat begeistert", so die Jury. Schlau ausgedacht sei weiterhin, "dass quasi eine Art trojanisches Pferd in den Fortnite-Kosmos eindringt".

Gamern im Online-Spiel auf Augenhöhe begegnen

"Reload Democracy" sei für alle im Team ein echtes Herzensprojekt, sagt Christian Schmachtenberg. Er findet es wichtig, dass jungen Menschen politische Inhalte spielerisch und auf Augenhöhe vermittelt werden. Das sei dem diversen Projektteam bei der Entwicklung von "Reload Democracy" sehr gut gelungen. So könne das interaktive Game auch das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt im realen Leben stärken.

Mit Fortnite Demokratie stärken

Der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Deutschen Kulturrat habe man das Online-Game bereits vorgestellt, mit positiver Rückmeldung. Sobald das Demokratie-Festival online ist, könne sich jeder mit einem Internetzugang einwählen, es brauche keine großen spielerischen Kenntnisse. Man müsse auch nicht mit irgendwelchen fiktiven Waffen umgehen können, so die Entwickler. Das Motto laute, gemeinsam Demokratie erfahren und Werte bei Musik und Spaß erlernen.