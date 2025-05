Nicht nur in der Wirtschaft gibt es Sorgen, welche Folgen die zweite Trump-Präsidentschaft für Rheinland-Pfalz haben wird. In Kaiserslautern hat David Sirakov, Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, die Amtseinführung verfolgt. Donald Trump habe, analysiert Sirakov, eine Untergangsstimmung heraufbeschworen und sich dann selbst als eine Art Messias dargestellt. Der Auftritt sei eine Mischung aus Wahlkampfrede und "State of the Union" gewesen.