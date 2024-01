ARD-Rechtsexperte: So berichten wir Medien über die Verfassung

75 Jahre Grundgesetz - wie berichten die Journalisten über Urteile des Bundesverfassungsgerichts? Darüber spricht ARD-Rechtsexperte Bräutigam am Donnerstag an der Freiburger Uni.

Am 24. Mai 1949 trat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Ein Glücksfall? Eine Veranstaltungsreihe der Landeszentrale für politische Bildung BW zieht eine kritische Bilanz nach 75 Jahren Demokratiegeschichte. Zum Abschluss der Reihe geht es an diesem Donnerstag, 18.1.2024, an der Freiburger Universität um die journalistische Berichterstattung. Beginn ist um 20:15 Uhr im Hörsaal 1199.

Der Rechtsexperte Frank Bräutigam (SWR) spricht darüber, wie die Medien über die Verfassung berichten. Dazu gehört, komplizierte Urteile des Bundesverfassungsgerichts in klaren Worten darzustellen. Das Gericht ist verantwortlich dafür, dass Behörden und Regierungen gemäß dem Grundgesetz entscheiden.

Frank Bräutigam ist Journalist und Jurist. Er leitet die ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe und muss schwierige juristische Entscheidungen in verständliche Texte und Bilder übersetzen.