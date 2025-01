Wahlkampf im Winter: Haben die Menschen da Lust auf einen Wahlkampfstand und Haustürbesuche? Drohen zeitgleiche Landratswahlen unterzugehen? Wir haben mit einem Marketingprofessor der Hochschule in Zweibrücken gesprochen.

Am 23. Februar soll ein neuer Bundestag gewählt werden. Außerdem finden an diesem Tag in der Südwestpfalz, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis Landratswahlen statt. Das bedeutet: Reichlich Wahlkampf im Winter in der Westpfalz.

Daniel Stenger geht gerade mit Blick auf die Bundestagswahl in den nächsten zweieinhalb Monaten von einem "sehr intensiven" Wahlkampf aus. "Ich glaube, da laufen im Hintergrund die Maschinerien heiß. Der Wahlkampf ist zwar schon gestartet, hat aber noch nicht Fahrt aufgenommen", sagt der Professor für Marketing und Unternehmenskommunikation an der Hochschule in Zweibrücken.

Weil er so kurzfristig ist und dazu auch noch mitten im Winter läuft, sieht Stenger einige Herausforderungen im Wahlkampf. SWR Reporter Sebastian Stollhof hat mit dem Marketingprofessor gesprochen.

SWR Aktuell: Wie ist Ihre Einschätzung aus Marketingsicht: Sind die Menschen jetzt im Winter zwischen Neujahr und Fastnacht bereit für Wahlkampf?

Daniel Stenger: Jein. Zwischen den Jahren hat man noch die Familie im Fokus. Erst zum Start des neuen Jahres hat man die Köpfe frei für andere Themen. Ich glaube, da wird es nicht einfach, mit politischen Themen in die Köpfe der Menschen zu kommen. Da will man sich keine Gedanken über Energiewende, Steuern oder Rentenmodelle machen. Das wird erst im Januar und Februar intensiv möglich sein. Es macht aber jetzt schon Sinn, Bekanntheit für seinen Kandidaten aufzubauen.

SWR Aktuell: Hätten Sie Lust auf einen Wahlkampfstand bei eisigen Temperaturen?

Stenger: Wenn Sie es so beschreiben, eher weniger. Da sind die Parteien jetzt gefragt, mit kreativen Maßnahmen die Herausforderung anzunehmen und dafür zu sorgen, dass man die Wählerinnen und Wähler mit Dingen wie heißen Getränken oder Unterhaltung an den Wahlkampfstand zieht.

SWR Aktuell: Sie haben von kreativen Ideen gesprochen. Was könnten noch weitere kreative Ideen sein?

Stenger: Da muss man immer ein bisschen nach seiner Zielgruppe schauen. Wie kann man die abholen? Wenn man als Politiker sagt, ich will die Jungen gewinnen für die Wahl, dann muss ich dort entsprechend rein und muss vielleicht ein Konzert veranstalten mit einer lokalen Band, die bei den Jungen gut ankommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man über sportliche Aktivitäten gerade in der Wintersaison junge Menschen gewinnen kann. Wenn ich eine andere Zielgruppe habe, muss ich mir entsprechend andere Maßnahmen überlegen. Dann kann es vielleicht ein Bouleturnier sein oder ein Kartenspielabend sein. Aus meiner Sicht wäre die Grundidee, über Aktivitäten die Menschen zu gewinnen und dort in persönlichen Kontakt zu kommen. So, dass ein Mehrwert da ist, zu dieser Aktion hinzukommen und dort mit den Politikern in Kontakt zu treten.

SWR Aktuell: Jetzt könnte eine weitere kreative Idee zum Beispiel auch eine Büttenrede einer Kandidatin oder eines Kandidaten bei einer Prunksitzung sein. Eine gute Idee oder geht das in die Hose?

Stenger: Da sind wir genau bei dem Thema Strategie. Wenn das zum Kandidaten passt, vielleicht gerade in der Lokalpolitik, jemand, der seit 20 Jahren in einem Karnevalsverein ist, dann ist das ein stimmiges Bild. Dann kann das dieser Mensch vielleicht auch gut und authentisch rüberbringen. Was ich aber nicht empfehlen würde: Wenn das jemand, der seit 20 Jahren nichts mit Karneval am Hut hatte, auch in seiner Grundmentalität nicht der Karnevalist ist, aus Wahlkampfgründen macht - weil es der Gegenkandidat auch macht. Da wäre mir das Risiko viel zu groß, dass das ein Schuss in den Ofen wird.

Auf Social Media harte Informationen rüberzubringen wird nicht funktionieren.

SWR Aktuell: Wie wichtig sind in einem so kurzen Wahlkampf die sozialen Medien?

Stenger: Sehr wichtig! Aber auch da wieder: Wir müssen uns überlegen, für wen man den Wahlkampf macht. Je jünger meine Zielgruppe ist, die ich ansprechen möchte, desto eher sind die auch auf Social Media aktiv. Social Media ist aber auch ein riesiger Begriff. In einem Medium wie Facebook ist eher die Generation 40 Plus unterwegs. Dann haben wir Instagram mit der Altersgruppe 20 bis 40 und für die ganz Jungen gibt es TikTok. Außerdem Youtube. Das heißt: Auch da muss ich mir überlegen, welches Medium ist für meine Partei, für meine Zielgruppe das richtige und welche Inhalte sind es? Auch da kann man Dinge richtig und falsch machen. Auf Social Media harte Informationen rüberzubringen wird nicht funktionieren.

SWR Aktuell: Funktionieren denn noch Plakate?

Stenger: Da zeigen die Studien: Bei Bundestagswahlen haben die Fernsehduelle die größte Reichweite und sind auch der größte Faktor, wenn ich nicht gerade Stammwähler bin. Auf der Ebene der Lokalpolitik haben die Plakate neben Veranstaltungen die größte Reichweite.

Die Studien zeigen, dass gerade Großflächenplakate einen viel größeren Hebel haben. Auf kleinen Plakaten darf man nicht dem Irrglauben erliegen, dass der Text gelesen wird. Wir fahren mit dem Auto daran vorbei, sehen das Plakat eine Sekunde lang. In dieser Zeit schaffen wir gerade das Bild zu erkennen und vielleicht die Partei - das war's. Auf Großflächenplakaten gibt es dagegen die Chance, vielleicht einen Satz oder zwei Sätze zu platzieren, die auch erkannt werden. Die größeren Plakate werden natürlich auch mehr wahrgenommen. Schon bei den vergangenen Wahlen waren deutlich mehr Großflächenplakate zu sehen. Ich schätze, dass dieser Trend zunimmt.

Die Lehre aus den letzten Wahlen ist: Man muss versuchen, die Person in den Mittelpunkt zu stellen und nicht ein Parteibuch oder die Parteipolitik.

SWR Aktuell: Jetzt stehen am 23. Februar in der Westpfalz in drei Kreisen zusätzlich Landratswahlen an. Drohen die mit Blick auf die Bundestagswahlen unterzugehen?

Stenger: Wir hatten bei den Europa- und Kommunalwahlen ja eine ähnliche Situation. Da dominiert immer ein bisschen die mediengewaltigste Wahl - und das ist die Bundestagswahl. Wie schaffe ich es da trotzdem die Menschen zu erreichen? Über emotionale Themen.

Das heißt: Ich muss verstehen, welche Themen treiben meinen Landkreis um? Was ist den Bürgern wichtig? Da muss ich erst einmal zuhören, muss mit Leuten reden. Und dann das in relativ knackige, eigene Positionen umsetzen.

Und natürlich ist die Person an sich wichtig. Die Lehre aus den letzten Wahlen ist: Man muss versuchen, die Person in den Mittelpunkt zu stellen und nicht ein Parteibuch oder die Parteipolitik, wo dann gerade noch bei einer kollidierenden Bundestagswahl Themen vermischt werden.