Hier kann man das Pokalfinale FCK gegen Leverkusen in Kaiserslautern sehen

Knapp 25.000 FCK-Fans werden im Berliner Olympiastadion dabei sein, wenn der FCK im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen spielt. Doch auch in Kaiserslautern kann man das Spiel sehen.

"Ich glaube, wir hätten das Olympiastadion alleine füllen können", beschreibt FCK-Ticketchef Marcus Böse den Ansturm auf die Tickets für das Pokalfinale im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". Kein Wunder: Die Roten Teufel stehen zum ersten Mal seit 2003 im Finale und bei diesem besonderen Ereignis wollen am liebsten alle FCK-Fans live vor Ort dabei sein.

Public Viewing auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern

Doch auch, wer kein Finalticket für das Spiel gegen Leverkusen ergattern konnte, oder die große Reise nach Berlin nicht auf sich nehmen will, kann das Spiel am Samstag in besonderer Atmosphäre verfolgen - zum Beispiel beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Einlass ist um 19 Uhr. Es gibt Essens- und Getränkestände und ein Rahmenprogramm. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 7.000 Menschen auf den Stiftsplatz.

Kneipen und Bars in Kaiserslautern im FCK-Fieber

Wer sich nicht mit tausenden Menschen auf einen Platz stellen möchte, kann das Spiel natürlich auch in einer der vielen Kneipen, Bars und Restaurants in der Kaiserslauterer Innenstadt schauen, zum Beispiel im Café am Markt, im Brauhaus, dem Café Extrablatt, dem Schorlegewitter, dem Hannenfass, dem Hardrock Café oder der Wurstküche.

Empfang für FCK-Mannschaft nach dem Pokalfinale Einen Tag nach dem Pokalfinale in Berlin findet am Sonntag auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern ein Empfang für die FCK-Mannschaft statt - auch, wenn die Roten Teufel das Finale verlieren. Einlass ist ab 13 Uhr, die Mannschaft wird gegen 17 Uhr auf der Bühne erwartet. Nach Angaben der Stadt wird es ein Rahmenprogramm mit viel Live-Musik geben. SWR Sport zeigt den Empfang des FCK am Sonntag, 26.05.2024, ab 17:00 Uhr live aus Kaiserslautern im SWR, auf swr.de/sport, in der Mediathek und auf YouTube.

Einige der Bars planen, das Spiel ebenfalls in ihren Außenbereichen zu zeigen. Auch der Bremerhof übertragt das Spiel auf mehreren Fernsehern in seinem Biergarten.