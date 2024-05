per Mail teilen

Am 25. Mai 2024 spielt der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokal gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen. SWR Sport zeigt den Empfang des FCK am nächsten Tag live.

Am 25. Mai 2024 tritt der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen an. Kann der Zweitligist aus Kaiserslautern den Deutschen Meister ärgern?

Einen Tag später wird der FCK in Kaiserslautern empfangen und von seinen Fans gefeiert. SWR Sport zeigt den Empfang am 26.5.2024 ab 17 Uhr live vom Stiftsplatz in Kaiserslautern.

Kommentator: Florian Winkler