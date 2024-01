Handball-EM: Public Viewing im Westen der Pfalz

Am Mittwoch beginnt die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Gastgeber treffen zum Auftakt vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf auf die Schweiz. Vor den Bildschirmen werden auch in der Westpfalz einige bei Public Viewings mitfiebern.

So veranstalten die Handballer des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg zu den deutschen Vorrundenspielen ein Public Viewing im Gymnastikraum der Sporthalle. Los geht es am Mittwochabend gegen die Schweiz – am Sonntag steht das Spiel gegen Nordmazedonien auf dem Programm und am Dienstag die Partie gegen Frankreich.

Bei einigen Spielen der Handball-EM live vor Ort

Aufgrund der späten Anwurfzeiten bei den ersten drei deutschen EM-Partien habe man sich von Seiten des Vereins dagegen entschieden, mit einer Jugendmannschaft ein Deutschland-Spiel oder ein Match im nahegelegenen Mannheim zu besuchen, so der Pressesprecher des TuS. Kleine Spielergruppen hätten sich jedoch privat organisiert, um das eine oder andere Spiel live vor Ort zu verfolgen.

Die Dansenberger fiebern mit dem Dansenberger Eigengewächs David Späth mit, der zu den Torhütern der deutschen Nationalmannschaft zählt. Beim TuS hofft man auf ein möglichst gutes Abschneiden des deutschen Teams, damit es beim Public Viewing im Verlauf der EM auch richtig voll wird.

Public Viewing auch bei den Nordpfälzer Wölfen

Die Nordpfälzer Wölfe, eine Spielgemeinschaft der Handballabteilungen der Vereine TuS Göllheim, TSG Eisenberg, TV Asselheim und TV Kindenheim, veranstalten zu den Spielen der deutschen Mannschaft in Kindenheim ebenfalls ein Public Viewing.

Der Förderverein der Wölfe hat für eine Tombola Eintrittskarten für Vorrundenspiele in Mannheim gestiftet und ist auch sonst dabei behilflich, an Karten für EM-Spiele in Mannheim zu kommen. Sollte das deutsche Team die Vorrunde überstehen und eine Euphorie aufkommen, wollen die Nordpfälzer Wölfe das Public Viewing eventuell auch noch etwas vergrößern.

Kein Public Viewing in Zweibrücken

Beim SV 64 Zweibrücken ist nach Angaben des Vereins zumindest in der Vorrunde kein Public Viewing geplant. Sollte die deutsche Mannschaft jedoch erfolgreich sein, ist es nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel im Falle eines Finaleinzugs spontan doch noch etwas auf die Beine gestellt wird. Auch beim SV gebe es einige private Initiativen, um das ein oder andere EM-Spiel live vor Ort zu erleben.

Zahlreiche Gruppenspiele in Mannheim

Während die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorrundenspiele in Düsseldorf und dann zweimal in Berlin austrägt, finden in der Mannheimer SAP-Arena zwischen dem 11. und 16. Januar die Spiele der Gruppe B und der Gruppe E statt. Zur Gruppe B zählen Vize-Europameister Spanien, Österreich, Kroatien und Rumänien. Die Gruppe E besteht aus Europameister Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina und Georgien.

Finale der Handball-EM in Köln

Im weiteren Turnierverlauf gibt es in der SAP-Arena in Mannheim keine EM-Spiele mehr. Die weiteren Austragungsorte sind Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und Köln, wo am 28. Januar auch das Finale steigt. Die Hauptrunde der Handball-EM 2024 wird komplett in den Hallen in Hamburg und Köln ausgetragen.