Sportereignisse 2024: INTERSPORT hofft auf Verkaufsboom

Handball- und Fußball-EM in Deutschland, Eishockey-WM in Tschechien und Olympia in Paris: Durch gleich vier Großereignisse hofft der Heilbronner Händlerverbund auf gute Geschäfte.

Gleich vier große Sportereignisse stehen 2024 in Deutschland und den Nachbarländern Frankreich und Tschechien an. Dadurch erhofft sich der Heilbronner Händlerverbund INTERSPORT eine hohe Sportbegeisterung und dementsprechend eine große Nachfrage nach Sportartikeln.

Vier Großereignisse in Deutschland und den Nachbarländern

2024 finden unter anderem die Europameisterschaften im Handball und Fußball in Deutschland statt. Im Eishockey wird in Tschechien im Mai um den Weltmeistertitel gespielt, im Sommer folgen die Olympischen Spiele in Paris.

Das stimmt uns positiv, dass die Wahrnehmung für Sport und das Sporttreiben nach der Pandemie weiter zunehmen wird - und dann auch der Verkauf von Sportartikeln.

Insbesondere, falls es die deutsche Fußballmannschaft ins Finale schaffen sollte, verspricht sich von Preen einen "Konjunkturhype" und damit steigenden Absatz. Gleichzeitig verliere der Verkauf von Fanartikeln und Trikots allerdings bereits seit einigen Jahren an Bedeutung, da viele Hersteller ihre Produkte mittlerweile selbst vermarkten, so von Preen.

Nachhaltigkeit als übergreifender Trend

Immer wichtiger werde der Trend zur Nachhaltigkeit im Sportartikelbereich, sagt INTERSPORT Deutschland Vorstandsmitglied Frank Geisler.

Da guckt der Kunde heute immer mehr nach, und das zeigt sich auch in den Produkten.

Allerdings seien komplett nachhaltiges Design und Produktion noch immer eine große Herausforderung. Bei Sportschuhen würden beispielsweise viele unterschiedliche Materialien verwendet, was das Recycling oft erschwere. Und es würden immer neue Technologien nachgefragt. Das Neuste sei eine Karbon-Einlage in einem Running-Schuh, so Geisler. Insgesamt werde auch wieder mehr im Freien gelaufen, viele Freizeitsportler ziehe es raus aus den Sportstudios in die Natur.

INTERSPORT will weiter wachsen

Bis 2030 will INTERSPORT seinen Umsatz in Deutschland auf rund sechs Milliarden Euro steigern, das entspricht einem Marktanteil von gut 30 Prozent. Trotz der Insolvenz von SportScheck, dem größten deutschen Genossenschaftsmitglied von INTERSPORT, sehe er die Wachstumsprognose aktuell nicht gefährdet, so von Preen. Deutschlandweit gehören etwa 800 Händlerinnen und Händler mit insgesamt mehr als 1.400 Geschäften dem Verbund an.