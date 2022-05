Wer hat das fünfjährige Mädchen in Kaiserslautern sexuell bedrängt?

Ein bislang noch unbekannter Täter soll Ende April ein Fünfjähriges Mädchen auf einem Spielplatz in Kaiserslautern sexuell bedrängt haben. Noch immer fahndet die Polizei nach ihm. Die Ermittler wenden sich nun erneut an die Öffentlichkeit.

Am 24. April, am Sonntagnachmittag, war das Mädchen nach Angaben der Polizei auf einem Spielplatz in der Marienburger Straße in Kaiserslautern. Dort soll der Unbekannte die Fünfjährige sexuell bedrängt haben. Er habe ihr auch Gewalt angedroht.

Anschließend nahm er wohl sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Er soll dann in Richtung Fischerrückschule weggegangen sein. Aber wer war dieser Mann? Die Polizei war in der Zwischenzeit drei Männern auf die Spur gekommen. Sie seien zwischen 18 und 53 Jahre alt.

Polizei fahndet mit Flugblättern

Sie standen laut den Ermittlern "im Fokus der polizeilichen Untersuchungen". Allerdings habe sich gegen keinen von ihnen ein Tatverdacht bestätigt. Die Suche nach dem Unbekannten geht also weiter.

Mittlerweile hat die Polizei Flugblätter rund um die Marienburger Straße aufgehängt - in deutscher, russischer und arabischer Sprache. Die Ermittler suchen nach einem Mann, der zum Tatzeitpunkt eine schwarze, kurze Hose und eine hellblaue Jacke an hatte. Der Verdächtige ist etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß.

Die Polizei in Kaiserslautern fahndet mit diesen Flugblättern nach dem unbekannten Täter. Polizei Kaiserslautern

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Der Unbekannte soll zur Tatzeit unrasiert gewesen sein, trug einen Oberlippenbart. Außerdem hatte er eine schwarze Sonnenbrille an und sprach Deutsch.

Zeugen, die sich an den Unbekannten erinnern oder irgendetwas Verdächtiges an dem besagten Sonntagnachmittag gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Kaiserslautern melden - und zwar unter 0631 369 2620.