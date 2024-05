Das erwartet die Besucher auf der Maikerwe in Kaiserslautern

Das größte Volksfest in der Westpfalz beginnt am Freitag. Zehn Tage lang verwandelt sich der Messeplatz in Kaiserslautern in eine bunte Welt aus Fahrgeschäften und Buden.

Zuckerwatte, Dosenwerfen und Boxautos - das alles wird auch in diesem Jahr auf der traditionellen Maikerwe in Kaiserslautern nicht fehlen. Der Startschuss ist am Freitag den 24. Mai um 17 Uhr auf dem Messeplatz. Zum Start zieht der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann vom Tor zur Schwarzwaldstraße über den Kerweplatz. Wie üblich wird das Fest um 19 Uhr durch einen Fassbieranstich von Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) eröffnet, in diesem Jahr am Lössel-Festzelt. Gegen 22 Uhr wird es ein Eröffnungsfeuerwerk geben.

Riesenrad und actionreiche Fahrgeschäfte auf der Maikerwe KL

Neben den klassischen Fahrgeschäften für Kinder und einem Riesenrad wird es diesmal auch wieder einige Attraktionen für Actionfans geben - zum Beispiel das Fahrgeschäft Frisbee, eine Scheibe, die in 19 Metern Höhe frei hin- und herschwingt. Oder der Airwolf, der seine Fahrgäste durch wilde Drehungen in der Luft herumwirbelt. Auch eine Wildwasserbahn mit Booten, die sich im Kreis drehen, wird es in diesem Jahr geben.

Die "Rio Rapidos" ist die größte transportable Wildwasser-Rafting-Bahn der Welt. SWR

Biergärten auf der Maikerwe in Kaiserslautern

Auch kulinarisch wird wieder einiges auf der Kerwe geboten. Neben den vielen Imbissbuden mit Würtschen, Frikadellen, Pommes und Co., gibt es auch wieder mehrere Biergärten. Natürlich dürfen auch die Stände mit Süßigkeiten - oder wie die Pfälzer sagen würden "Schnääges" - nicht fehlen.

Öffnungszeiten der Maikerwe 2024 Die Kerwe hat am Eröffnungstag von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Samstags öffnet der Kerweplatz von 14.00 bis 23.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13.00 bis 22.00 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14.00 bis 22.00 Uhr. Quelle: Stadt Kaiserslautern

Aktionstage auf der Maikerwe in Kaiserslautern

Am Mittwoch den 29. Mai ist wieder Familientag. Da kosten alle Fahrgeschäfte nur die Hälfte. Am Freitag den 31. Mai ist deutsch-amerikanischer Freundschaftstag. Da spielt eine Airforce-Band, Cheerleader treten auf und auch Linedancer sind auf dem Kerweplatz zu sehen. Am letzten Tag (3. Juni) gibt es wieder um 22 Uhr ein Abschlussfeuerwerk.

Fahrgeschäfte wie dieses lassen auch dieses Jahr auf der Maikerwe wieder Kinderaugen leuchten. SWR

Streitpunkt Kiffen auf der Kerwe in Kaiserslautern

Bereits im April hatte die Schlagzeile für Aufsehen gesorgt, dass sich der Stadtrat von Kaiserslautern gegen ein generelles Cannabis-Verbot auf den Lautrer Volksfesten und somit auch der Kerwe ausgesprochen hatte. Das hatte zu Unverständnis bei einigen Besuchern und Ärger bei den Schaustellern gesorgt.

Inzwischen haben sich einige Schausteller nach Angaben ihrer Sprecherin dafür ausgesprochen, das Kiffen vor ihren Fahrgeschäften oder Buden zu verbieten und entsprechende Schilder aufzuhängen.