Auto kracht in Neunkirchen am Potzberg in Hauswand

Ein betrunkener Autofahrer ist laut Polizei in der Nacht zum Sonntag in Neunkirchen (Kreis Kusel) in eine Hauswand gefahren. Fahrer und Beifahrer waren zunächst geflüchtet.

Der Unfall ereignete sich in der Hauptstraße von Neunkirchen am Potzberg (Kreis Kusel) kurz vor 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag. Anwohner hörten das Knallgeräusch und sahen das zerstörte Auto an einer Hauswand stehen. Sie alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Autofahrer mit mehr als ein Promille Als die Polizei eintraf, waren die beiden Insassen geflohen. Nach einer kurzen Suche in der Umgebung wurden sie gefunden. Fahrer und Beifahrer waren leicht verletzt. Beim 32-jährigen Autofahrer nahmen die Beamten eine Alkoholfahne wahr. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der Mann musste mit auf die Wache für eine Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten. Polizei sucht Zeugen Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, da es noch unklar ist, ob der 32-Jährige den Unfall allein verursacht hat, oder ob noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Wer etwas beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung setzen. Tel: 06381 - 9190.