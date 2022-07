Bei geplanter Batteriezellenfabrik bei Opel in Kaiserslautern läuft's

Die geplante Batteriezellenfabrik auf dem Opelgelände in Kaiserslautern soll wie geplant ab Anfang 2023 gebaut werden - trotz Corona, Krieg in der Ukraine und Lieferengpässen. Noch in diesem Jahr rollen die Bagger bei Opel an.

Sendung am Mo. , 11.7.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz