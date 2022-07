Zieht das Impfzentrum nach Landstuhl?

Der Kreisausschuss Kaiserslautern entscheidet heute Morgen darüber, ob für die Einrichtung des Landesimpfzentrums ein neues Gebäude angemietet wird. Dieses war bis Anfang Juni in einer Werkshalle auf dem Kaiserslauterer Opel-Gelände untergebracht, dann aber geschlossen worden. Der Umzug des Landesimpfzentrums in ein anderes Gebäude ist notwendig, weil Opel die Werkshalle wegen Eigenbedarfs nicht mehr weiter zur Verfügung stellen kann. Der Kreis Kaiserslautern hat sich nach eigenen Angaben auf die Suche nach einer neuen Liegenschaft gemacht und ist mit dem ehemaligen Gebäude der Polizeiinspektion in Landstuhl fündig geworden. Dort soll es künftig lediglich eine Impfstraße geben, im bisherigen Landesimpfzentrum in Kaiserslautern wurden drei Impfstraßen vorgehalten. Das Gebäude in Landstuhl soll zunächst bis Ende des Jahres angemietet werden. Allerdings ist eine Verlängerung darüber hinaus nach Angaben der Kreisverwaltung denkbar.