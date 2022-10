20-Jähriger nach schwerem Unfall in der Südwestpfalz in Lebensgefahr

Bei Dietrichingen im Kreis Südwestpfalz ist ein junger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.

Wie genau es zu dem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Dietrichingen und dem Kirschbacherhof kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücker Land teilte mit, dem Autofahrer sei am Freitagnachmittag ein Linienbus entgegen gekommen. Nach Einschätzung der Polizei hätten beide Fahrer jeweils seitlich ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Auto kracht bei Dietrichen gegen Baum

Für den 20-jährigen PKW-Fahrer endete das Manöver in einem Kurvenbereich fatal: Das Auto fuhr laut Feuerwehr einen Abhang hinunter und stieß dort frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien.

Verletzter wird in Uniklinik Homburg behandelt

Die Polizeiinspektion in Zweibrücken erklärte am Sonntagvormittag auf Nachfrage, der 20-Jährige werde im Uniklinikum in Homburg behandelt. Er schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Im Zuge der Bergungsarbeiten waren die Feuerwehren Dietrichingen, Mauschbach, Contwig, Dellfeld und Hornbach im Einsatz. Der Rettungsdienst forderte zudem einen Hubschrauber an.