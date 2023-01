Bravo, Pirmasens! Die vergleichsweise kleine Stadt in Rheinland-Pfalz hat gezeigt, wie man mit strittigen Themen umgehen kann und sollte. Und zwar im Dialog.

In Zeiten, in denen selbst Bundespolitiker gefühlt oft nur noch via Internet oder Talkshows miteinander kommunizieren, eine Wohltat. Nachdem die diesjährige Hugo-Ball-Preisträgerin Hito Steyerl mit Oberbürgermeister Zwick über ihre Bedenken in Sachen Antisemitismus gesprochen hatte, haben beide gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Innerhalb kurzer Zeit organisierte die Stadt eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde zum Thema „Antisemitismus gestern und heute“.