Warum Selfies im Gleisbett so gefährlich sind

Anfang Juni hat ein 17-Jähriger einen schweren Stromschlag erlitten, weil er in Kaiserslautern ein Selfie auf einem Güterwaggon machen wollte - kein Einzelfall. Jetzt reagiert die Bundespolizei auf dieses Phänomen.

Der junge Mann hatte damals mächtig Glück im Unglück. Mit schweren Verletzungen kam er nach dem Selfie-Versuch auf dem Güterbahnhof im Kaiserslauterer Stadtteil ins Krankenhaus und überlebte.

Infokampagne der Polizei in Kaiserslautern

Die Bundespolizei in Kaiserlautern warnt, dass immer mehr Menschen Selfies in Gleisbetten machen. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn hat sie deswegen eine Plakatkampagne am Bahnhof Einsiedlerhof in Kaiserslautern gestartet.

Selfies an außergewöhnlichen Orten sind im Trend

Schwere Unfälle, wie der des 17-jährigen Jugendlichen auf dem Güterbahnhof im Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof seien eher die Ausnahme, sagt ein Sprecher der Bundespolizei. Dennoch bemerke man eine klare Tendenz: Immer mehr Menschen versuchten, mit ihren Smartphones Selfies an ungewöhnlichen Orten zu machen. Gleisbetten oder Züge seien dabei sehr beliebt. Das bedeute aber immer auch Lebensgefahr.

70 Mal so viel Spannung wie in einer normalen Steckdose

Die Bahnoberleitungen haben demnach eine Spannung von 15.000 Volt. Das sind 70 Mal so viel wie in einer normalen Steckdose zuhause. Selbst wenn man nur in die Nähe einer Bahnoberleitung komme, könne man einen Stromschlag bekommen.