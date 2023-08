A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn nach Unfall gesperrt

per Mail teilen

Nach einem Unfall mit zwei Lkw war die A6 bei Enkenbach-Alsenborn in beiden Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Kaiserslautern ist die Strecke wieder frei.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Autotransporter am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Mannheim bei Enkenbach-Alsenborn ungebremst auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Dabei riss der Tank des Autotransporters auf, das Fahrzeug geriet in Brand. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Waldstück über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

A6 in Richtung Mannheim weiterhin gesperrt

Bis die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn gereinigt ist, werde es noch mehrere Stunden dauern. Durch die Arbeiten auf der Fahrbahn war die A6 in beiden Richtungen gesperrt. Die Strecke Richtung Kaiserslautern, bzw. Saarbrücken, wurde wieder freigegeben. Das teilte die Polizei Kaiserslautern mit. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim bleibe vorerst gesperrt. In beide Richtungen hatten sich kilometerlange Rückstaus gebildet.

Sattelzug an gleicher Stelle umgekippt

Erst am Montag hatte es auf der gleichen Strecke, allerdings in der Gegenrichtung, einen schweren Unfall mit einem Sattelzug gegeben. Dieser Unfall war durch Sekundenschlaf ausgelöst worden.