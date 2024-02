Von Kindergartenkind bis zu den Großen - für alle Altersklassen bietet die Junior Uni in Daun in der Eifel Kurse an aus vielen Fachbereichen. Das Bildungsangebot soll laut der Einrichtung dabei niederschwellig sein und findet auch viel Zuspruch: für die 85 Kurse gab es rund 2.000 Anmeldungen. Finanziert wird die Junior Uni von einer Stiftung.