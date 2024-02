"Brauchen neben Werbung gute Arbeitsbedingungen"

Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz hat am Montag eine Zwischenbilanz zur Werbekampagne für Kita-Fachkräfte gezogen. Belastbaren Zahlen gebe es noch nicht, aber grundsätzlich, so die Landesregierung, laufe die Kampage gut.

Kita-Fachkräfteverband sieht weiterhin Probleme

Die Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands Rheinland- Pfalz, Claudia Theobald, sagt bezüglich des Fachkräftemangels, allen Prognosen zufolge werde man in den nächsten Jahren noch mit großen Problemen zu kämpfen haben. Es gebe Rückmeldungen von Kitas mit enormen Problem, Kitas die schlecht ausgestattet seien und Erzieherinnen und Erzieher, die nicht zufrieden seien.

Zur Werbekampagne der Landesregierung sagte Theobald: "Es ist Werbung und es ist ok, dass Werbung schöne Bilder produziert. Aber wenn die Realität in den Kitas sehr weit weg von diesen Werbebildern ist, werden wir nachhaltig auch nicht mehr Fachkräfte gewinnen können. Also wir brauchen einfach auch gute Arbeitsbedingungen für uns, für die Fachkräfte - und aber auch für die Kinder, es muss den Kindern auch gut gehen in der Kita." Und das komme durch Werbeplakate nicht zustande, so Theobald.