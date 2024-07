120 Jahre Zoo Landau

Der Zoo Landau feiert in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Früher gab es dort nur Vögel zu sehen. Heute leben hier 120 Tierarten.

Eine große Herausforderung in all den Jahren: Dem Artenschutz immer wieder neu gerecht werden. Statt in Einzelzellen hockend, turnen die Affen heute in Gruppen in einem großen Gehege. Und das kleine ehemalige Eisbären-Gelände wird jetzt von Zwermangusten bevölkert.

Zoo lockt 200.000 Besucher pro Jahr

Jedes Jahr kommen rund 200.000 Menschen hier her. Maria Mayer etwa findet es gut, "dass der Zoo so klein und überschaubar ist." Und Besucher Wolfgang Henrich lobt, "dass der Zoo hier sehr schön integriert ist in die Stadt. Es ist sehr nah an der Innenstadt."