RLP will mit Islamverbänden Religionsunterricht regeln

Seit 2007 werden Haushalte in Landau mit Wärme aus der Erde versorgt. Doch im ersten Geothermiekraftwerk in Rheinland-Pfalz gab es immer wieder Probleme. Die Erde bebte, in der Umgebung meldeten Anwohner Risse an ihren Häusern. Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, heißt es inzwischen.