Pfälzische Städte sehen wieder Potential in der Geothermie

Seit 2007 werden Haushalte in Landau mit Wärme aus der Erde versorgt. Doch im ersten Geothermiekraftwerk in Rheinland-Pfalz gab es immer wieder Probleme. Die Erde bebte, in der Umgebung meldeten Anwohner Risse an ihren Häusern. Man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, heißt es inzwischen. Die Geothermie bekommt eine neue Chance in der Pfalz. Denn sie gilt als guter Ersatz für die fossilen Energieträger wie Öl oder Gas.