Horper: Die Bauern können keine Abstriche machen

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau fordert von der Bundesregierung, dass sie die geplanten Kürzungen von Finanzhilfen in der Landwirtschaft komplett zurücknimmt. Ein Regierungssprecher hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge weiter steuerbefreit bleiben sollen - und damit eine Forderung der Landwirte erfüllt. Das reiche aber nicht aus, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Michael Horper. Auch die Subventionierung des Agrardiesels müsse beibehalten werden. Man wolle deshalb an der geplanten Protestwoche kommende Woche festhalten.