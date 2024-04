Gerade in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz fehlen Hausärzte. Gleichzeitig reicht nicht bei allen, die Medizin studieren wollen, der Abischnitt für die Ausbildung in Deutschland. Beispielsweise bietet der Eifelkreis Bitburg-Prüm an, Studierenden ihr Medizinstudium im Ausland mitzufinanzieren. Im Gegenzug müssen diese sich im Kreis nach der Ausbildung für mindestens zehn Jahre als Hausarzt oder -arzt niederlassen.