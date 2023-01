Pia Schellhammer ist neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion in RLP

Pia Schellhammer sitzt seit 2011 für die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag. Sie war damals die zweitjüngste Abgeordnete des Landesparlaments. Die 37-Jährige stammt aus dem rheinhessischen Oppenheim. 2005 wurde sie Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Von 2008 bis 2009 war sie Sprecherin des Landesvorstandes der Grünen Jugend. Nach der Landtagswahl 2016 kam sie als Nachrückerin für Anne Spiegel über die Landesliste erneut in den Landtag, sie ist seitdem Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Nach der letzten Wahl 2021 wurde sie in dieser Position einstimmig von der Grünen-Fraktion bestätigt. Schellhammer ist außerdem Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung ihrer Partei.

Schellhammer studierte in Mainz Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik. Sie engagierte sich früh in der Kommunalpolitik, gehörte dem Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Rhein-Selz an und saß im Stadtrat von Oppenheim. In ihrer Heimatgemeinde ist sie Mitglied des Kanusportvereins.