Kommt in diesem Winter die Grippe zurück?

In den vergangenen beiden Wintern verdrängte Corona die Grippe. Aber auf was müssen wir uns dieses Jahr einstellen? Fragen und Antworten:

Wird es bald wieder eine Grippewelle geben?

Wie ist der derzeitige Stand?

Was ist die Befürchtung?

Wer sollte sich gegen Grippe impfen lassen?

Und was ist dann mit der Corona-Impfung?

Wie wirksam ist der neue Grippe-Impfstoff?

Neu: Grippeimpfung in der Apotheke

In den vergangenen zwei Jahren gab es aufgrund der Corona-Schutzregeln keine Grippewellen in Deutschland. Doch das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) rechnet damit, dass es in der bevorstehenden Saison zu einer Grippewelle in Deutschland kommt. Voraussetzung: Die Corona-Regeln bleiben auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau. Wie stark diese Welle ausfällt, werde von den zirkulierenden Influenza-Subtypen, der Wirksamkeit des aktuellen Impfstoffs sowie den Impfquoten abhängen.

In der Woche Ende September/Anfang Oktober wurden dem LUA bisher insgesamt 67 Fälle von Influenza durch die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter übermittelt. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren, denn gewöhnlich beginnt die Grippesaison erst in den Wintermonaten. Anders als in anderen Jahren, wurden 2022 durch das gesamte Jahr hindurch Grippefälle gemeldet. Im Vergleich zum bisherigen Spitzenwert von 2.629 übermittelten Influenzafällen aus Rheinland-Pfalz in einer März-Woche im Jahr 2018 erscheint eine Zahl von 67 Fällen jedoch nicht hoch.

Durch die Hygieneregeln während der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ist das Immunsystem weniger trainiert. Eine mögliche Grippewelle könnte deshalb nun heftiger ausfallen, meinen Experten. Sie berufen sich dabei auf Erfahrungen aus Australien, wo der Winter im Juni begonnen hat und es in diesem Jahr bereits eine schwere Grippewelle mit sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen gab. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnte schon im Juni mit Blick auf Australien davor, dass ohne Maskenschutz und Kontaktbegrenzungen im Herbst eine "sehr gefährliche Kombination von Covid und Grippe im Herbst und Winter drohen" könnte.

In Deutschland rät die Stiko unter anderem Menschen ab 60, Schwangeren, chronisch Kranken, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichem Risiko, etwa in der Pflege, zur Grippeschutzimpfung. Für ältere Menschen wird inzwischen ein spezieller Hochdosis-Impfstoff empfohlen.

Beide Impfungen trügen dazu bei, das Gesundheitssystem in den Herbst- und Wintermonaten vor Überlastung zu schützen, erklärt das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt. Ein gesonderter Termin sei dafür nicht notwendig, da die Impfung gegen SARS-CoV-2 und die Impfung gegen Influenza am gleichen Termin verabreicht werden könnten.

Der Impfstoff baut auf den Erfahrungen und den Veränderungen der einzelnen Subtypen des Vorjahres auf, erklärt Hausärztin Manuela Auer-Rebmann aus Neuffen in Baden-Württemberg. Da die Erkrankungen gering waren, sei es schwieriger, den Impfstoff optimal anzupassen. Und auch in vergangenen Jahren habe eine Grippeschutzimpfung nicht immer vor einer Ansteckung schützen können, aber eben gut vor einem schweren Verlauf.

Seit Oktober können sich alle Krankenversicherten nicht nur bei ihrem Arzt, sondern auch in Apotheken gegen Grippe impfen lassen. Der Deutsche Apothekerverband und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen hatten sich zuletzt auf die entsprechenden Modalitäten verständigt.