Am Donnerstag war der internationale Tag der Mülltrennung. Wie viel Müll fällt täglich in Rheinland-Pfalz an und was passiert damit?

In Rheinland-Pfalz sind 2022 fast drei Millionen Tonnen Müll angefallen. Jeder Mensch produzierte also 705 Kilo Abfall. Ein Großteil des Mülls - fast 70 Prozent – war Haushaltsmüll. Der Rest fiel in der Industrie oder dem Baugewerbe an. Rund die Hälfte des Gesamtmülls konnte recycelt werden: Zum Beispiel Plastikflaschen. Sie werden zerkleinert, eingeschmolzen und neu verwendet. Aber auch Bioabfälle werden zur Energiegewinnung vergoren. Etwas mehr als 40 Prozent des Mülls konnte nicht recycelt werden. Er wurde beispielsweise als Schüttgut im Straßenbau verwendet oder energetisch verwertet. Das heißt, er wurde in speziellen Müllanlagen verbrannt, um ebenfalls Energie zu gewinnen. Der restliche Müll, etwa acht Prozent, wurde auf Deponien gebracht. Video herunterladen (47 MB | MP4)