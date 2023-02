PingPongParkinson, Tippfehler im Etat, Medizin-Stipendien

per Mail teilen

Es gibt in diesen Zeiten auch noch gute Nachrichten! Ein paar Beispiele haben wir hier, wie regelmäßig am Ende der Woche, zusammengestellt. Ein schönes Wochenende!

Mit Tischtennis gegen Parkinson

In Kernscheid, einem Ortsbezirk von Trier, hat sich eine ganz besondere Tischtennis-Gruppe gegründet. Jede Woche kommen bei der SSG Kernscheid Menschen zusammen an die Platte, die an Parkinson erkrankt sind. Denn: Tischtennis kann dabei helfen, mit der tückischen Krankheit besser zurechtzukommen, sagt der Verein PingPongParkinson.

Mit Tippfehler zu einem ausgeglichenen Haushalt

Die Stadt Oppenheim im Landkreis Mainz-Bingen musste sich ganz schön anstrengen, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen. Anfangs war das Minus noch mehr als 700.000 Euro groß. Irgendwann fiel aber bei den Liegenschaften auf, dass dafür gar nicht 150.000, sondern nur 15.000 Euro eingeplant waren. Klassischer Kommafehler. Auch deswegen freut sich Oppenheim jetzt über eine "schwarze Null" im Haushalt.

Mit Medizin-Stipendien gegen Ärtzemangel

Kommunalpolitiker aus der Westpfalz wollen durch ein Medizinstudium in Ungarn gegen den Hausärztemangel auf dem Land ankämpfen. Bis zu 16 Studierenden pro Jahr will die Region ein Stipendium an der Universität Pècs ermöglichen. Die Studiengebühren von 15.000 Euro sollen über Sponsoren finanziert werden. Ab sofort können sich Interessierte bewerben.