Hilfe für Erdbeben-Opfer, Sozialhündin an Schule, neues Frauenhaus

Wir haben euch einen kleinen bunten Strauß an Good News die Woche über gesammelt. Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!

Hilfe und Solidarität für Erdbeben-Opfer in der Türkei

Nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien ist die Solidarität in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg riesig: Spendenaktionen werden organisiert, Hilfstransporte zusammengestellt. Außerdem sind zahlreiche Rettungsteams vor Ort im Einsatz, um Vermisste zu finden und die Menschen zu versorgen.

Hündin Gesa hilft Kindern an der Mosel beim Lernen

An der Realschule Plus in Neumagen-Dhron (Kreis Bernkastel-Wittlich) unterstützt Sozialhündin Gesa die Kinder seit eineinhalb Jahren beim Lernen. Das soziale Miteinander habe sich durch den Hund sehr verbessert, sagt Schulleiter und Hundepapa Mario Cossé.

Zustimmung für neues Frauenhaus in der Eifel

Für ein neues Frauenhaus in der Eifel wird das rheinland-pfälzische Frauenministerium 2024 insgesamt 135.000 Euro bereitstellen. In der Region haben es Frauen in Not im Moment schwer, eine Zuflucht zu finden. Wohltätige Verbände können sich jetzt darauf bewerben, die Trägerschaft des neuen Frauenhauses zu übernehmen.

Wärmebus in Kaiserslautern im Einsatz

Ein heißes Getränk, eine warme Suppe, ein Ort zum Aufwärmen: Das bietet der Wärmebus in Kaiserslautern. Jeden Freitag zwischen 19 und 23 Uhr steht er ab jetzt am Hauptbahnhof und bietet Obdachlosen Hilfe an. Langfristig soll es weitere Orte in Stadt und Kreis geben, wo der Wärmebus Halt machen wird.