Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Müll sammeln für einen Rosenmontagswagen, Schornsteinfeger im halben Dutzend und Kinderrechte an Fastnacht - Zeit für die Good News:

Sonntag, 12.1.2025

Heavy Metal Fans spenden Schlafsäcke für Obdachlose

Heavy Metal Fans haben in Koblenz Schlafsäcke für Obdachlose gespendet. Das Ganze war Teil einer bundesweiten Aktion des gemeinnützigen Vereins Metality. Isomatten und Schlafsäcke hatten die Rock-Fans im Gepäck und übergaben sie an einen Verein für Wohnungslosen-Hilfe in Koblenz.

Samstag, 11.1.2025

Müll sammeln, um einen Rosenmontagswagen zu bauen

Studentinnen und Studenten der Hochschule Mainz haben am Rheinufer Müll für ihren Fastnachtswagen gesammelt. Der soll beim Rosenmontagsumzug zum Einsatz kommen. Unter dem Motto "MEERwert - Helau" soll die Aktion auf die Verschmutzung der Meere hinweisen. Aus Plastikspenden und dem gesammelten Kunststoff machen die Teilnehmer ihre Kostüme und ihren Fastnachtswagen. Der zeigt einen Plastik-Kraken, klimaneutral gezogen von 13 Radfahrern.

Donnerstag, 9.1.2025

Die volle Packung Schornsteinfeger-Glück in Nieder-Wiesen

Glück kann zum Jahresbeginn jeder gebrauchen. Und wenn Schornsteinfeger wirklich Glück bringen, dann dürfte Nieder-Wiesen wohl der glücklichste Ort in Rheinland-Pfalz sein. In der 600-Seelen-Gemeinde in Rheinhessen gibt es nämlich gleich sechs Schornsteinfeger. Und das ist noch nicht alles: Fast alle wurden von ein und der selben Person ausgebildet.

Dienstag, 7.1.2025

Wie Kinder sich an Fastnacht schützen können

Kinder haben Rechte. Die auch immer einzufordern, ist in manchen Situationen gar nicht so einfach. Um die Kleinen speziell an Fastnacht zu schützen, wurden jetzt in Mainz "elf Meenzer Grundrechte für Kinder" formuliert. "Zwangsküssen verboten, "Hilfe holen erlaubt, du bist keine Petze" oder "Alle Meenzer Mädcher und Bube sind gleich" sind drei davon. Aufgeschrieben wurden sie von Jugendlichen der Mainzer Klepper-Garde.