Ostereierkibben in Winningen

Die meisten würden wohl sagen, dass Ostereier zum Suchen da sind. Oder zum Essen. Am besten beides. In Winningen an der Mosel werden die Ostereier aber schon seit Jahrhunderten für einen Wettkampf benutzt: Das Ostereier-Kibben, immer am Ostersonntag, hat eine lange Tradition. Jeder kann sich an den Ständen auf dem Marktplatz der Moselgemeinde mit Eiern eindecken und dann sucht man sich einen Gegner. Derjenige, der es schafft, beide Seiten des gegnerischen Eis einzudellen, der darf das Ei des Gegners behalten.