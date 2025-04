In Neuerburg entsteht bald ein neuer Klettersteig. Über sechs Felsen soll es rund um die Stadt gehen. Die Hoffnung: Die Attraktion könnte wieder mehr Touristen in den Ort locken.

Unter Volker Krump geht es 60 Meter in die Tiefe. Der Kletterlehrer blickt noch einmal ins Tal und genießt die Aussicht auf Neuerburg, die historische Altstadt und die Burg. Dann lässt er sich an einem Seil langsam den Felsen hinab. "Ich glaube, dass das hier der Höhepunkt des Klettersteigs wird", sagt Krump.

Er steigt weiter durch Gebüsch, am Stadtwappen vorbei. "Hier soll ein Gipfelbuch hin", erklärt der Kletterer. Sportler, die es bis hierher schaffen, könnten sich dort eintragen.

Nichts für Menschen mit Höhenangst: ein Mann seilt sich vom Kletterfelsen in Neuerburg ab. SWR Astrid Schuler

Felsen und Blick auf die Stadt "weit und breit einzigartig"

Es ist eine von vielen Einfällen von Volker Krump. An diesem Tag testet er die Strecke, die über sechs Felsen rund um die Eifel-Stadt führen soll. Die Idee dafür hatte er bei einem Ausflug an der Mosel. Krump war mit seiner Frau am Calmont klettern. Und als er so auf die Weinberge und den Fluss hinunter geschaut hat, kam ihm der Einfall: "Neuerburg hat doch so viel Potential, warum nutzen wir das nicht?"

Bruno Zwank sieht viel Potential in dem geplanten Klettersteig. SWR Christian Altmayer

Auch bei der Stadt, der Verbandsgemeinde und der Tourist-Information kam die Idee gut an. Bruno Zwank, Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH, sagt: "Ein touristisches Erlebnis daraus zu machen, dass man in diesen krassen Felsen unterwegs ist, mit Blick auf die Stadt - das ist hier weit und breit einzigartig."

Viel Leerstand in der ehemaligen Touristen-Hochburg

"Ich war sofort Feuer und Flamme", sagt Bürgermeisterin Anna-Carina Krebs (CDU). Denn Neuerburg kann eine neue Sehenswürdigkeit gut gebrauchen. "Früher war die Stadt ein Touristen-Magnet, hier war richtig was los", sagt Krebs. Die Hotels und Cafés waren voll mit Wanderern: "Aber das ist weniger geworden."

Anna-Carina Krebs hat in den Klettersteig schon als Tourismusmanagerin "viel Herzblut gesteckt", sagt sie. Nun begleitet sie das Projekt als Verbandsbürgermeisterin weiter. SWR

Inzwischen steht am Marktplatz so manches Geschäft und Restaurant leer. In den Stadtpark und zu den Wasserfällen verirren sich trotz des schönen Wetters nur wenige Besucher.

Arbeiten an Klettersteig sollen im Winter beginnen

Der Klettersteig soll wieder mehr Leben nach Neuerburg bringen. Bis er eröffnet gibt es aber noch einiges zu tun. Noch fehlen die Griffe, Stufen und Haken in den steilen Wänden. An manchen Stellen müsste man aber auch mit dem Freischneider ran: Aus den Felsen schießt meterhohes Dickicht.

Einer der sechs Felsen, die ab nächstem Jahr in Neuerburg erklettert werden können. SWR Christian Altmayer

Geplant ist, dass die Arbeiten im November starten. Gebaut wird im Winter, damit Vögel, die in den Felsen brüten, nicht gestört werden. 200.000 Euro soll die Attraktion kosten und nächstes Jahr um diese Zeit schon eröffnen. Damit sich pünktlich zu den Osterferien die ersten Touristen an der 60 Meter hohen Kletter-Wand versuchen können.