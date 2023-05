Gewitterfront zieht ohne größere Schäden über RLP hinweg

Nach dem zuletzt warmen Wetter ist es am Montagabend ungemütlicher geworden - Wärmegewitter und teils starker Regen zogen über Rheinland-Pfalz. Doch es lief offenbar alles glimpflich ab.

Einige Feuerwehreinsätze gab es in der Region Trier. Vor allem der Eifelkreis Bitburg-Prüm war betroffen. In Orsfeld und in Oberkail habe Starkregen Felder, Straßen und Gärten überflutet, so die Feuerwehr. Vereinzelt sei auch Wasser in Garagen eingedrungen. Beim Campingplatz in Prüm lief Wasser ins Verwaltungsgebäude. Auch im Grenzbereich vom Kreis Vulkaneifel und dem Eifelkreis wurden einige Straßen überflutet.

Überflutungen in NRW und im Saarland

Schlimmer traf es die benachbarten Bundesländer Saarland und vor allem Nordrhein-Westfalen. Heftige Gewitter, Starkregen und Hagel führten in mehreren Gegenden Nordrhein-Westfalens zu Überflutungen und Schlammlawinen. Besonders betroffen war der Kreis Lippe.

Im saarländischen St. Ingbert wurden Straßen überschwemmt und Kanaldeckel herausgedrückt, wie die Polizei mitteilte. "Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus", sagte ein Sprecher. Bei einigen Häusern stehe Wasser im Keller.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte Unwetterwarnungen herausgegeben. Welche Regionen es genau treffen würde, konnte der DWD im Vorfeld nicht mitteilen.

Wetterberuhigung in der Nacht zum Dienstag

Gewarnt wurde auch in ganz Rheinland-Pfalz vor Blitzschlag, entwurzelten Bäumen, Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtlichen Überschwemmungen. Gegen 19 Uhr wurde die Unwetterwarnung aufgehoben.

Örtlich seien bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, hieß es. Auch Hagel war erwartet worden. In der Nacht zum Dienstag soll sich das Wetter dann wieder beruhigen.

Am Dienstag kühlt es etwas ab - kaum noch Regen

Am Dienstag ist es im Norden und Osten von Rheinland-Pfalz zunächst noch bewölkt. Später klart es wie im übrigen Land auf. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad.

Am Mittwoch bleibt es meist trocken bei 20 Grad. Der Donnerstag soll dann wieder etwas wärmer werden.