Unwetter trifft vor allem Eifel

In der Region Trier ist es nach ersten Erkenntnissen nicht zu größeren Schäden durch das angekündigte Unwetter gekommen. Einsätze der Feuerwehr gab es vor allem in der Eifel.

Nach Angaben der Kreisfeuerwehrinspekteure kam die Region Trier wohl glimpflich davon. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag Nachmittag Unwetterwarnungen auch für die Region Trier herausgegeben.

Starkregen überflutet Felder, Straßen und Gärten in der Eifel

Betroffen war vor allem der Eifelkreis Bitburg-Prüm. In Orsfeld und in Oberkail habe Starkregen Felder, Straßen und Gärten überflutet. Vereinzelt sei auch Wasser in Garagen eingedrungen. Beim Campingplatz in Prüm lief Wasser ins Verwaltungsgebäude. Auch im Grenzbereich vom Kreis Vulkaneifel und dem Eifelkreis wurden einige Straßen überflutet.

Kleinere Einsätze in der Stadt Trier

In der Stadt Trier hat es nach Angaben der Feuerwehr zwei kleinere Einsätze wegen des Wetters gegeben, genau wie im Kreis Birkenfeld. Auch im Kreis Bernkastel- Wittlich hatte es Warnungen vor Gewitter und Starkregen gegeben. Diese seien aber vorbeigezogen.

Das Wetter beruhigt sich

Am Dienstag wird es kühler als am Montag. Und es bleibt meist trocken.