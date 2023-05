per Mail teilen

Nach dem schwül-warmen Wetter am Montag und teils kräftigen Gewittern beruhigt sich das Wetter. Am Dienstag ist es im Norden und Osten von Rheinland-Pfalz zunächst noch bewölkt, später klart es wie im übrigen Land auf bei Höchstwerten um 22 Grad. Und auch in den kommenden Tage bleibt es angenehm mild und überwiegend trocken, sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger.