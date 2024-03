Ansichten aus RLP: Gefährdet Work-Life-Balance unseren Wohlstand?

Die Babyboomer-Generation sind die geburtenstarke Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1969. In den Jahren ab 1950 kamen durchschnittlich fast doppelt so viele Kinder zur Welt wie in den zehn Jahren danach. Diese Generationen werden ab 2025 zu einer signifikanten Zahl in Rente gehen, sodass es auf dem Arbeitsmarkt zu einer spürbaren Lücke kommen wird.

Die Generation Z umfasst in den meisten Definitionen die Jahrgänge 1995 bis 2010. Sie gilt als die erste Generation, die von Anfang an mit der digitalen Technik aufgewachsen und im wahrsten Sinne des Wortes bestens vernetzt ist - also echte Digital Natives.

Die zeitliche Abgrenzung der einzelnen Generationen ist nicht überall identisch und schwankt bei verschiedenen Quellen um ein bis zwei Jahre.