"Wir wissen, dass wir wieder mit Antisemitismus zu kämpfen haben"

Vielerorts in Rheinland-Pfalz wurde am Donnerstag an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren erinnert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte bei einer Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge in Mainz, man wisse, dass man wieder mit Antisemitsmus zu kämpfen habe - in Deutschland und in Europa.